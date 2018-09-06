Coğrafi işaret tescili başvurusunda Gaziantep öncü

Türkiye’yi gastoronomi alanında başarıyla temsil eden Gaziantep, bu başarısına yenilerini eklemek istiyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in girişimleriyle başlatılan çalışma kapsamında Gaziantep, UNESCO’nun aldığı kararla, bu alanda Türkiye’nin öncü şehir olma özelliğini kazandı. Gaziantep, gastronomi alanına 2015 yılında “Kreatif Şehirler Ağına” dahil edilmişti.

Şahin’in başlattığı gastronomi girişimleri 3 yılda doruk noktaya ulaştı ve Gaziantep Türkiye’den “UNESCO Kreatif Kentlet Ağı’na giren ilk şehir oldu. Başkan Şahin’in bu girişimlerine kentin sivil toplum ve meslek odaları da destek verdi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Sanayi Odası, Ticaret Odası, Ticaret Borsası ve Gaziantep Bakırcılar Odası’nın destekleri ile 18 ürünün tescilli ve coğrafi işareti alındı.

Başta Antep Fıstığı, Antep Baklavası, Antep İşi, Antep Kutnu Kumaşı, Antep Bakır El İşlemeciliği, Gaziantep Sedef El İşlemeciliği, Antep Beyranı, Antep Yuvarlaması, Antep Fıstık Ezmesi, Gaziantep Lahmacunu, Antep Tırnaklı Pidesi, Antep Bulguru, Antep Firiği, Antep Katmeri, Antep Köy Kahkesi, Antep Şiveydizi, Antep Peyniri, Antep Muskası gibi ürünler artık Gaziantep’e has bir özellik olarak tescillendi.

UNESCO Kreatif Kentler Ağı’nda 4 Türk şehri oldu

2017 yılı Ekim ayında, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Kreatif Şehirler Ağı’na, aralarında İstanbul, Hatay ve Kütahya’nın da bulunduğu 64 yeni şehir eklendi. Açıklamada, 2004 yılında kurulan Kreatif Şehirler Ağı’nın 64 yeni katılımla birlikte 72 ülkeden 180 şehre ulaştığı kaydedildi.

Edebiyat, film, müzik, zanaat ve halk sanatları, tasarım, gastronomi ve medya olarak belirlenen 7 farklı temadan oluşturulan ağa Türkiye’den tasarım dalında İstanbul, gastronomi dalında Hatay, zanaat ve halk sanatları dalında da Kütahya dahil edildi. Gaziantep ile birlikte Türkiye’den toplam olarak 4 şehrimiz ağa dahil edilmiş bulunuyor.

Gaziantep Gastronomi alanında alınan ödül ve belgeler

2015 yılında “UNESCO Kreatif Şehirler Ağı”na girdikten sonra birçok kurum ve kuruluşlardan çeşitli ödül ve belge de alan Gaziantep, bu başarısını aldığı örüllerle tesciledi.

Gaziantep, Avrupa Komisyonu EDEN "Yerel Turizm ve Gastronomi (Seçkin Destinasyon)” Ödülü- Belçika- Brüksel. Ateş Baz-ı Veli Mutfak Kültürü Ödülleri- “Kimlikli Şehirler Yolunda-Başarılı Yönetim Ödülü” Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak hizmet veren Gaziantep Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (GASMEK) Hürriyet Gurme’nin düzenlemiş olduğu yarışmada Türkiye’nin en iyi 10 yemek kursu arasına girdi. Gaziantep, UCLG Kültür 21 etkinliği çerçevesinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mutfak Sanatları Eğitim Merkezi (MUSEM) 102 aday arasından sıyrılarak “En İyi Uygulama Ödülü”ne layık görüldü. Kültür Ürünleri Oskarları Ödülleri “Antep Peyniri” ve “Jüri Özel Ödülü” Şehir Ödülleri 2017 Proje Yarışması Gastronomi Dalında Birincilik Ödülü.Mutfak Sanatları Merkezi (MSM) Culinary Heritage (Avrupa Mutfak Mirası Ağı)’na dahil oldu.