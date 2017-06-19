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19 Haziran 2017 11:44

Çölyak hastalarının bayram öncesi yüzü güldü

Şehitkamil Belediyesi, her 3 ayda bir çölyak hastalarına yapmış olduğu glutensiz un dağıtımını Ramazan Bayramı öncesinde gerçekleştirdi.

Çölyak hastalarının bayram öncesi yüzü güldü

19 Haziran 2017 11:44

Glutensiz un ve makarnadan oluşan yardım kolisini alan 338 çölyak hastasının yüzü güldü.


Şehitkamil Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi çöyak hastaları için yardım kolisi dağıttı. Çölyak hastaları için her 3 ayda bir glutensiz un ve makarna dağıtımı yapan Şehitkamil Belediyesi, çölyak hastalarının huzurlu ve mutlu bir bayram yaşaması için dağıtımı bayram öncesi gerçekleştirdi. Daha önceden tespit edilen 338 çölyak hastasına 9 kilodan oluşan glutensiz un ve 2 paketten oluşan glutensiz makarna dağıtımını yapıldı. Sabahın erken saatlerinde Şehitkamil Belediyesi Gıda Bankası’na gelen aileler, sırasıyla yardım kolilerini aldı. Yardımları aldıkları için mutlu olduklarını dile getiren hastalar ve hasta yakınları, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür etti.


Takdir edilecek hizmetler


Kızının rahatsızlığı dolayısıyla bu yardımı aldığını kaydeden Talat Kabak, “Belediyemizin bu hizmeti karşılığında ne kadar teşekkür etsek azdır. Allah devletimize, belediyemize, milletimize, bol rızk versin. Bu hizmetler takdir edilecek hizmetlerdir. Kızım çölyak hastasıdır. Kızıma normal gıda yediremiyoruz. 3 ayda bir dağıtılan yardım bize yetiyor” dedi.


Dar gelirli aileler için çok zor bir hastalık


Kendi için yardım başvurusu yaptığını ve yapılan yardımlardan artık düzenli olarak faydalanacağını belirten Selma Aruz, “7 yıldan bu yana bu rahatsızlığı yaşıyorum. İlk defa bu yardımı alacağım. Hastalıktan dolayı berbat bir yaşantı içerisindeyiz. Çok kötü bir hastalık. Bu hastalığın yanı sıra çeşitli rahatsızlıklarım da var. Doktorumuzun önerdiği yiyeceklerin dışında gıda tüm gıdalar yasak. Sebze ağırlıklı besleniyoruz. Yiyeceklerimiz glutensiz un ve makarnadan oluşuyor. En son doktora gittiğimde doktor, beni belediyenin bu hizmetinden haberdar etti ve yönlendirdi. Belediyemizin böyle bir hizmette bulunması çok iyi bir şeydir. Bu hastalık gerçekten lüks bir hastalık. Dar gelirli aileler için çok zor bir hastalık. Hele hele çocuklar için. Biz büyükler perhizimize dikkat ediyoruz da çocuklar için zor bir durum. Allah, bu hastalığı yaşayanlara yardım etsin” ifadelerini kullandı.




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