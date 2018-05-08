Çöpten yaptıkları malzemelere yoğun ilgi

Eğitim ve öğretime bu yıl başlayan Nene Hatun Kız İmam Hatip Lisesi öğrencileri, 4006 Bilim Fuarı’nda 10 uygulama ve 10 araştırma projesi hazırlayarak, sergiledi. Okul idaresi ve öğretmenleri eşliğinden birbirinden ilginç ve güzel projeler hazırlayan öğrencilerin yaptığı eserler yoğun ilgi gördü. Öğrencilerin atık malzemelerden yaptıkları gemi, ayna, roket gibi çeşitli eşya ve oyuncaklar dikkat çekti.

Serginin açılışına Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Hüseyin Kaya, Okul Müdürü Hüseyin Deniz, Dünya Karate Şampiyonu Gökhan Gündüz ile okul idareci öğretmen, öğrenci ve bazı veliler katıldı.

Serginin açılış kurdelesini kesen Şube Müdürü Hüseyin Kaya, öğrencilerin projelerini tek tek inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kaya, "Başarılı çalışmaları nedeniyle öğrenci ve öğretmenlerimizi tebrik ediyor, kutluyorum. Çocuklarımızın hayal dünyasındaki bu projelerin ileriki yaşamlarda gerçeğe dönüştürmeleri dileğiyle serginin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Okul müdürü Hüseyin Deniz ise, "Okulumuz eğitim ve öğretime bu yıl başladı. İlk kez böyle bir proje çalışması yapıldı. Buna rağmen çocuklarımızın ve öğrencilerimizin çok güzel çalışmaları ortaya çıktı. Tüm öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Karate şampiyonu Gökhan Gündüz ise, çalışmaları çok beğendiğini belirterek, tüm öğrencileri kutladı.

Yapılan ikramların ardından sergi sona erdi.