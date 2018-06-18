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18 Haziran 2018 15:33

Cumhurbaşkanı adayı İnce’nin mitingi öncesi yoğun güvenlik önlemleri alındı

Gaziantep’te terör saldırılarına karşı alınan güvenlik tedbirleri arttırıldı.

Cumhurbaşkanı adayı İnce’nin mitingi öncesi yoğun güvenlik önlemleri alındı

18 Haziran 2018 15:33

Meral Akşener’in kentteki mitingi sonrasında yolun kapatıldığını ileri sürdüğü kamyonlar bu kez CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce mitingi için yolu trafiğe kapattı.


Gaziantep 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda partililerle buluşacak olan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin bugün saat 17.00’deki mitingi öncesi geniş güvenlik tedbirleri alınıyor. İnce’nin kullanacağı yol güzergahında alınan güvenlik tedbirlerinin yanı sıra miting alanında geniş önlemler alınıyor. Alan çevresinde alınan tedbirler kapsamında mitinge saatler öncesinden büyükşehir belediyesine ait çöp kamyonları ile yollar trafiğe kapatıldı.


Meral Akşener, 2 Haziran’da kentte yaptığı miting sonrasında yolunun çöp kamyonu ile kesildiğini söyleyerek, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Valiliğine tepki göstermişti. Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin yaptığı açıklamada ise yolların terör saldırılarına karşı güvenlik gerekçesiyle kapatıldığını belirterek, bu güvenlik önleminin rutin uygulanan bir tedbir olduğunu duyurmuştu.



Çöp kamyonlu güvenlik tedbiri


Öte yandan çöp kamyonları ve iş makineleri ile stratejik yol ve güzergahların kapatılması taktiği bölgede meydana gelen DEAŞ operasyonları ve terör saldırılarının ardından kullanılmaya başlamıştı. Çöp kamyonları ve iş makineleri, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde 5. Zırhlı Tugay komutanlığının önüne park edilerek, içerideki tank, askeri araçların dışarı çıkması önlenmiş ve sonraki süreçte ise 15 Temmuz Demokrasi nöbetlerinin yapıldığı meydan ve çevresindeki yollar yine FETÖ terör örgütü üyeleri tarafından suikast girişimi ihtimaline karşı çöp kamyonları ile kapatılmıştı.




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