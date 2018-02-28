Cumhurbaşkanı Erdoğan HKÜ’nün başarısına dikkat çekti

Gaziantep’in eğitimde önemli derecede yol kat ettiğini belirten Erdoğan, vakıf eğitim kurumu olarak HKÜ’nün kendi sahasında başarılı bir grafik çizdiğini söyledi. Gaziantep Şahinbey Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen kongrede konuşan Erdoğan, Gaziantep’in eğitim, sanayi ve sağlık gibi birçok alanda kendini geliştirerek büyüdüğünü ifade etti. Gaziantep’e 15 yılda 24 katrilyon TL kamu yatırımı yapıldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yatırımların önemli bölümünün eğitim ve sağlık alanında olduğuna dikkat çekti.

HKÜ Başarılı Grafik Çiziyor

Gaziantep’e birçok yatırımcının tesis kurduğu ve bununla birlikte Hasan Kalyoncu Üniversitesinin de şehre kazandırılan önemli bir eğitim kurumu olduğunu belirten Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, “Eğitimde 10 bin 500 derslik yaparak evlatlarımıza iyi bir gelecek hazırlamanın gayreti içerisinde olduk. Yurtlarımıza 9 bin 400 yatak ilave ettik. Gaziantep Üniversitesi zaten bölgenin en iyi eğitim öğretim kurumlarından biri. Vakıf eğitim kurumu olarak Hasan Kalyoncu Üniversitesi de kendi sahasında başarılı bir grafik çiziyor” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Hasan Kalyoncu Üniversitesi hakkında söylediği övgülü sözler için teşekkürlerini dile getiren HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, "Cumhurbaşkanımızın Hasan Kalyoncu Üniversitesine gösterdiği takdir için şükranlarımızı sunarız. Üniversitemiz kuruluşundan bu yana yaptığı atılımlar ve geliştirdiği projelerle her yıl kendini geliştirmeyi sürdürüyor. Bölgenin bilim ve teknoloji merkezi olarak çalışmalarına devam eden yenilikçi ve girişimci Hasan Kalyoncu Üniversitesi; 7 fakülte, 25 bölümü ve 10 bin öğrencisi ile büyüyen ve gelişen bir üniversite olarak, Türkiye’nin önemli üniversiteleri arasında yer alıyor” dedi.

TÜBİTAK tarafından her yıl vakıf üniversitelerine özel yapılan Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi araştırmasında HKÜ’nün Türkiye genelinde 11. sıraya yükseldiğinin altını çizen Yılmaz, Hasan Kalyoncu Üniversitesinin her geçen yıl daha fazla başarı elde ettiğini kaydetti.