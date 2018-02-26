Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan GAÜN vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şahinbey Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen Ak Parti İl Kongresinde yaptığı konuşmasında, Gaziantep’e geçtiğimiz 15 yılda 24 katrilyon TL kamu yatırımı yapıldığını kaydederek, yatırımların önemli bölümünün eğitim ve sağlık alanında olduğunu ifade etmişti. Gaziantep Üniversitesi’ne de vurgu yapan Erdoğan, "Eğitimde 10 bin 500 derslik yaparak evlatlarımıza iyi bir gelecek hazırlamanın gayreti içerisinde olduk. Yurtlarımıza 9 bin 400 yatak ilave ettik. Üniversitemiz zaten bölgenin en iyi eğitim öğretim kurumlarından biri. Ayrıca, vakıf eğitim kurumu olarak Hasan Kalyoncu Üniversitesi de kendi sahasında başarılı bir grafik çiziyor. Madem öyle Gaziantep’e ikinci bir devlet üniversitesi yakışmaz mı? Zaten kampüsü, binaları altyapısı hazır. Geriye ismini koyup tabelasını asıp eğitime başlamak kalıyor. Şimdiden hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

Uluslararası Üniversite

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Gaziantep Üniversitesi için dile getirdiği başarının kendisini ve üniversite camiasını çok mutlu ettiğini belirten Rektör Prof. Dr. Ali Gür, “Cumhurbaşkanımızın övgüsüne mazhar olduğumuz için son derece onur duyduk. Gaziantep Üniversitesi, 9 bini yüksek lisans ve doktora öğrencisi olmak üzere 56 bin öğrencisi ve bilimsel çalışmaları ile TÜBİTAK girişimci ve yenilikçi üniversite endeksinde 14. sırada yer almaktadır. Ülkemizin Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere üç dilde eğitim yapan tek üniversitesi olan Üniversitemiz, Uluslararası Üniversiteler sıralamasında da ülkemizin önde gelen üniversitelerinden biridir. Ayrıca ulusal ve uluslararası ölçekte çok yoğun bilimsel, sanatsal ve kültürel etkinliğe ev sahipliği yapmakta olan üniversitemiz bu övgüye layık olmak için tüm gücüyle çalışmalarına devam etmektedir" dedi.

"Onur ve mutluluk duyduk"

Rektör Gür, "Gazi şehrimize Cumhurbaşkanımızın verdiği ikinci devlet üniversitesi sözüyle sevincimiz bir kat daha arttı. Kapatılan üniversiteden devraldığımız kampüsün devlet üniversitesi, hatta uluslararası bir üniversite olması yolundaki şahsi görüşlerimi de yaklaşık 6 aydır değişik satıhlarda dile getirmiştim. Bu düşüncemizin Cumhurbaşkanımızın müjdesiyle hayata geçiriliyor olmasından da ayrıca onur duyarız” şeklinde konuştu.

Rektör Gür, yeni kurulacak Devlet Üniversitesinin Uluslararası bir üniversite olmasının girişimci ve ilkleri başaran Gazi Şehrimize prestij kazandıracağını ve halihazırda 107 ülkeden 4 bin 177 uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapan Gaziantep Üniversitesinin bu konuda her türlü desteği vereceğini belirtti.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Gazi şehirde yeni kurulacak Uluslararası Devlet Üniversitesinin mevcut 186 üniversitenin bir benzeri olmaması gerektiğini belirtirken, bunun için de bölgeye ve geniş coğrafyalara hitap edebilecek ve Arapça /İngilizce eğitim verecek bir Uluslararası bir Devlet Üniversitesinin olmasının Gaziantep’i uluslararasılaşmada çok ileri düzeylere taşıyacağını ifade etti. Bu düşüncenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a önceden iletildiğini ve olumlu karşılık bulduğunu vurgulayan Gür, yapılacak üniversiteye verilebilecek isimlerle ilgili “Uluslararası Münbit Hilal Üniversitesi”, “Uluslararası Osmanlı Üniversitesi”, “Uluslararası Mezopotamya Üniversitesi”,” Uluslararası Zeugma Üniversitesi”, Uluslararası Abdulhamid Han Üniversitesi” gibi isimleri önerdiklerini söyleyerek, bu isimlerin uluslararası bilinirlik ve tanınırlık açısından kabul görebileceği düşüncesinde olduklarını ifade etti