Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Haziran Perşembe Günü miting yapacağı Gaziantep’te üst düzey güvenlik tedbirleri alınıyor. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü özel harekat, narkotik, asayiş ve trafik polislerinin de yer aldığı toplam 260 personel ile Gaziantep’teki yıkık, harabe, terk edilmiş binalar ve alanlarda geniş kapsamlı arama yapıldı. Zırhlı araçların da yer aldığı aramalarda ekipler, tenha ve sote sokaklara bile girerek Emniyet Müdürlüğü Kepek Eğitim Merkezi eğitmenleri kontrolündeki narkotik köpekler ile birlikte adeta her taşın altını kontrol etti. Trafik ekipleri tarafından durdurulan araçların ön torpidolarını söken ekipler, içeride uyuşturucu aradı. Narkotik köpeklerin de yardımıyla didik didik aranan otomobillerin her bir bölümü dikkatle kontrol edildi. Durdurulan şüpheli şahısların üstlerini de arayan ekipler, çıkarılan ayakkabıların içlerine kadar bakarak, uyuşturucu ya da başka bir suç unsuru aradı. Ekipler yayaların kimlik kontrolünü de yaparak, Genel Bilgi Toplama(GBT) sorgusunu da yaptı.

Duvara gizlenmiş esrar maddesini buldu

Narkotik köpek ‘Bady’ ile yapılan aramalarda, araç ve binalara gizlenmiş esrar ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Bady, yıkılmış ve harabeye dönmüş bir alanda yapılan aramada bir duvar dibinde tepki verdi. Tepkinin ardından duvarda inceleme yapan ekipler, deliğe gizlenmiş metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Öte yandan 300 kişinin sorgulandığı denetimlerde, 4 kişi gözaltına alınırken çok miktarda esrar ve uyuşturucu madde ele geçirildiği öğrenildi.