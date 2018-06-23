Diğer
Kategoriler
23 Haziran 2018 16:43

Cumhurbaşkanını göremediği için ağlayan küçük kız fenomen oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Gaziantep mitingine götürülmeyen minik kız ağlamasıyla internette fenomen oldu.

Cumhurbaşkanını göremediği için ağlayan küçük kız fenomen oldu

23 Haziran 2018 16:43


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Gaziantep mitingine götürülmeyen küçük kız ‘ben Cumhurbaşkanını görmek istiyorum’ diye ağlayınca internette fenomen oldu. Erdoğan’ı göremediği için gözyaşı döken küçük kız, annesinin "televizyonda izle" demesine ise sinirlenerek, "Ben onu canlı görmek istiyorum" dedi.


Babasının, Erdoğan’ın miting yaptığı 15 Temmuz Demokrasi Meydanında da olduğunu öğrenen kız, "tamam o zaman beni gelsin alsın" diyor. Trafik olması nedeniyle alınamayacağı söylenen kız, "Banane ben görmek istiyorum" diye feryadını sürdürdü.


Küçük kız, kendisinin de Erdoğan’ı görmediğini söyleyen annesine ise, "Sen benim kadar niye merak etmiyorsun?" diyerek ağlamasına devam etti.


Bir ara sinirlenen küçük kız, "Muharrem İnce’yi mi görecem, ben. Olmaz. O Cumhurbaşkanı olmasın" diye sitem ediyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
33
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    33°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
  • Salı
    Sıcak
    36°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    38°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç