Cumhuriyet Bayramı mesajı

Dr. Güner Dağlı, “Büyük bir coşkuyla kutladığımız Cumhuriyet'in 95'inci yıl dönümünde, vatanımızı kutsal bir emanet olarak, büyük bir gurur ve onurla korumak için elimizden gelen her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz” dedi.

Cumhuriyet'in ilanının 95'inci yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayınlayan Prof. Dr. Dağlı, 29 Ekim 1923'te ilan edilen Cumhuriyet'le milletimizin kaderinin değiştiğini, her türlü iç ve dış düşmana karşı büyük ve unutulmaz bir ders verildiğini kaydetti.

“Cumhuriyeti korumak ve daha ileri götürmek hepimizin en büyük görevlerden biridir” diyen Prof. Dr. Dağlı, “Büyük Önder Atatürk'ün de ifade ettiği gibi; ‘temeli büyük Türk milletinin ve onun kahraman evlâtlarından mürekkep büyük ordumuzun vicdanında akıl ve şuurunda kurulmuş olan Cumhuriyetimizin ve milletin ruhundan mülhem prensiplerimizin bir vücudun ortadan kaldırılması ile bozulabileceği fikrinde bulunanlar, çok zayıf dimağlı bedbahtlardır. Bu gibi bedbahtların, Cumhuriyetin adalet ve kudret pençesinde layık oldukları muameleye maruz kalmaktan başka nasipleri olmaz. Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır. Ve Türk milleti emniyet ve saadetinin kefili olan prensiplerle medeniyet yolunda, tereddütsüz yürümeye devam edecektir.' SANKO Üniversitesi olarak gerek öğrencilerimiz gerek akademik ve idari kadromuzla bir bütün olarak ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde, atalarımızın canları pahasına koruduğu vatan topraklarımızda bilimde, teknolojide ve eğitimde ülkemizin adını duyurmak için her türlü çabayı gösteriyoruz. 95 yıldır bağımsızlığından ödün vermeyen aziz milletimize emanet edilen bu topraklar için başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizi minnet ve saygıyla anarken, Cumhuriyet Bayramımızı kutluyorum” ifadelerini kullandı.