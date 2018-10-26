Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Yusuf Ziya Yıldırım, Cumhuriyet'in ilan edilişinin 95'inci yıl dönümünü büyük bir onurla kutladıklarını belirtti.

ASİD Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, mesajında Türk Milleti'nin en zor dönemlerde Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün rehberliğinde, Cumhuriyet yönetimiyle yeniden birlik, beraberlik içinde yaşadığını dile getirdi. Yıldırım, mesajında "Dünyada eşine çok az rastlanır bir azim, kararlılık ve özveriyle bir bütün halinde savaşmaktan çekinmeyen milletimiz, büyük bir zafer kazanmıştır. 95'inci yılında Cumhuriyetimizin ışığı üzerimize doğmaya devam ederken, Büyük Önderimiz, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizin manevi huzurunda bir kez daha saygıyla eğiliyorum. Nice Cumhuriyet Bayramlarımızı birlikte kutlamak dileğiyle” ifadelerini kullandı.