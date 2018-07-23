Cumhuriyet Mahalle sakinlerini mutlu eden haber

Vatandaşların ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda çalışmalarını hızla sürdüren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, birkaç mahalleye hitap edecek olan Cumhuriyet Mahallesi Taziye Evi’nin inşaat çalışmalarını ekibiyle birlikte inceleyerek, bilgi aldı.

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Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Cumhuriyet Mahallesi’ne yapılan tesisin birkaç mahalleye birden hizmet vereceğini belirterek, “Her mahalleye bir sosyal tesis projemiz kapsamında, Cumhuriyet Mahallemize de bir sosyal tesis kazandırıyoruz. Karakoyunlu Cami bitişiğinde inşa ettiğimiz tesisimizi çok kısa bir süre içerisinde hizmete açmış olacağız. Şuanda tesisimizin inşaatı hızla sürüyor. Birçok mahallenin ihtiyacını karşılayacak olan tesisimizin, Cumhuriyet Mahallemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Mehmet Tahmazoğlu tesis inşaatını gezdikten sonra mahalle sakinleriyle bir araya gelerek sohbet edip, çocuklara oyuncak hediye etti.