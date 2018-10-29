Cumhuriyet Yüzme Şampiyonasına GKV damgası

Geleneksel Kulüplerarası 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Yüzme Yarışlarına katılan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencilerinden Dicle Su Sertpolat beş altın iki gümüş, Derin Derin Özönel iki altın ve İdil Erkan bir gümüş bir bronz madalya alarak şampiyonaya damgalarını vurdular.

Cumhuriyetin kuruluşunun 95.yıl dönümü nedeniyle Şehitkamil Belediyesi tarafından yedincisi düzenlenen Geleneksel Kulüplerarası 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Yüzme Yarışlarına katılan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencileri Dicle Su Sertpolat beş altın iki gümüş, Derin Özönel iki altın ve İdil Erkan bir gümüş bir bronz madalya alarak şampiyonaya damgalarını vurdular.

Gaziantep'in milli gururu Dicle Su Sertpolat'a beş altın üç gümüş madalya

Yarışmanın en iddialı sporcusu olan ve Şehitkamil Belediye Spor Kulübünde de lisanslı sporcu olarak aktif spor kariyerini sürdüren milli takım sporcusu Dicle Su Sertpolat şampiyonanın adeta madalya rekortmeni oldu.

GKV Özel Ortaokulu 7. sınıf öğrencimiz Dicle Su Sertpolat, 400 metre serbest stilde il birinciliği, 200 metre serbest stilde il birinciliği, 200 metre karışık stilde il birinciliği, 100 metre sırt stilinde il birinciliği, 800 metre serbest stilde il birinciliği, 400 metre karışık stilde il ikinciliği, 100 metre serbest stilde il ikinciliği, 100 metre kelebek stilde il ikinciliği elde ederek madalya rekortmenliğini de elde etti.

Gaziantep'in milli gururu Dicle Su Sertpolat önümüzdeki günlerde milli takınma birlikte çeşitli uluslararası şampiyonalarda da yarışacak.

GKV'li Derin Özönel'e iki altın madalya

Geleneksel Kulüplerarası 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Yüzme Yarışları'nda 50 metre çift palet yüzme yarışmasında GKV Özel İlkokulu Öğrencisi Derin Özönel, 50 metrede 34.83 derecesiyle il birincisi ve 100 metre su üstü 38.34 derecesiyle il birincisi olmuş ve iki altın madalyayı Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarına taşımayı başardı.

GKV'li İdil Erkan'den bir gümüş bir bronz madalya

Geleneksel Kulüplerarası 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Yüzme Yarışları'nda GKV Özel Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi İdil Erkan, 200 metre kurbağalama stilinde il ikinciliğini kazanarak gümüş madalya, 100 metre kurbağalama stilinde il üçüncülüğünü kazanarak bronz madalya alarak başarı listesine adını yazdırmayı başardı. Sporcuları kutlayan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdür Yardımcısı Can Hoşcan okul sporlarına önem veren bir kurum olarak birçok dalda faaliyet gösterdiklerini ve elde edilen sonuçların memnuniyet verici olduğunu ifade etti.