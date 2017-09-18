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18 Eylül 2017 17:10

Cumhuriyetçi Kadınlar Derneği Başkanı Sevilay Kale Çete darp edilip kaçırıldı

Gaziantep’te Cumhuriyetçi Kadınlar Derneği Başkanı Sevilay Kale Çete’nin, eşi ve kızının da bulunduğu iş yerinden darp edilerek kaçırıldığı ileri sürüldü.

Cumhuriyetçi Kadınlar Derneği Başkanı Sevilay Kale Çete darp edilip kaçırıldı

18 Eylül 2017 17:10

Polis kısa sürede Çete’yi hastanede bulurken, saldırganın ise arandığı öğrenildi.


Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’nda bir danışmanlık şirketi bulunan Sevilay Kale Çete, iddiaya göre eşi Uğur Çete ve kızı Duygu Çete yanında olduğu esnada kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından darp edilerek, kaçırıldı. Çete’den haber alınamazken, eşi ve kızı olayda yaralandı.


Duygu Çete’nin annesinin kaçırıldığı aracın plakasını polise vermesi üzerine soruşturma başlatan polis A.K. isimli şahsı aramaya başladı. Bir süre sonra Sevilay Çete’nin saldırganlar tarafından Şehitkamil Devlet Hastanesine bırakıldığı ileri sürüldü. Bulunan kadının vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı belirlenirken polis, saldırganların peşine düştü.


Olayla ilgili aranan A.K.’nın, Sevilay Kale Çete’nin oğlu Kılıç Kale’nin iş ortağı olduğu ileri sürülürken, olayın nedeni henüz bilinmiyor.




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