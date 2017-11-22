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22 Kasım 2017 16:22

D vitamini kanser riskini azaltıyor

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzm.

D vitamini kanser riskini azaltıyor

22 Kasım 2017 16:22

Dr. Ümit Çınkır, D vitaminin kanser riskini azalttığını söyledi.


Medical Park Gaziantep Hastanesi ve Kavaklık Rotary Kulübü’nün beraber yürüttüğü ‘’D Vitamini Eksikliği" semineri Dr. Ümit Çınkır’ın sunumuyla Tuğcan Otel’de gerçekleşti. Medical Park Gaziantep Hastanesi’nin halkı sağlık konusunda bilinçlendirmeye yönelik başlattığı çalışmalar kapsamında düzenlenen ve Başhekim Mehmet Sadreddin Haksal’ın da destek verdiği seminer, Kavaklık Rotary Kulübü Başkanı Erol Dai ve Kavaklık Rotary Kulübü üyelerinin katılımıyla gerçekleşti.İlginin yüksek olduğu seminerde, Dr. Ümit Çınkır’ın D Vitamini hakkında merak edilen soruları yanıtladığı ve doğru bilinen yanlışlar konusunda katılımcıları bilgilendirdi.


Kemiklerin gelişiminde oldukça etkili D vitamininin sadece kas ve kemik konusunda değil birçok hastalık üzerinde önemli derecede etkisi bulunduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Çınkır, "D vitamini alımı ileri yaşlarda yaşanan kemik kaybının önüne geçerken, kanser gelişiminin önlenmesinde önemli bir faktör. Ayrıca meme ve kolon kanseri riskini azaltıyor. Bebek ve çocuklarda kemik ve diş gelişimi için oldukça faydalı. Kemikleri sağlamlaştırarak kırılmasını önlerken bağışıklık sistemi içindeki etkisini de unutmamak gerek" şeklinde konuştu




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