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07 Eylül 2018 13:34

Damat kayınpederini öldürdü

Gaziantep’te bir kişi, tartıştığı kayınpederini tüfekle vurarak öldürdü.

Damat kayınpederini öldürdü

07 Eylül 2018 13:34


Olay, Şehitkamil ilçesi Tokdemir Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet Batar (49) ile damadı Adem B., fıstık arazisindeki mahsulleri izinsiz şekilde sattığı iddiasıyla tartıştı. Sözlü tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Adem B. tüfekle kayınpederinin evine giderek ateş açmaya başladı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ahmet Batar ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Batar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenaze, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Otopsinin ardından cenaze aileye teslim edildi.


Öte yandan kavgaya karışan Ekrem B. ve cinayet zanlısı oğlu Adem B. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.




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