Adnan Ünverdi, dava süreçleri nedeniyle çok sayıda firmanın uzun zamandır KOSGEB desteklerinden faydalanamaması üzerine Gaziantep Sanayi Odası olarak harekete geçtiklerini ve bulundukları girişimler neticesinde bahse konu firmaların KOSGEB desteklerinden yeniden faydalanabilmelerinin sağlandığını belirtti.

KOSGEB sanayi veri tabanında pasif hale getirilen firmaların hesaplarının yeniden aktif hale getirildiğini aktaran Ünverdi, “KOSGEB Başkanlığı ile görüşmelerimiz neticesinde firmalarımızın kapalı olan dosyalarının yeniden aktive edileceği bilgisini aldık. 2010-2012 yılları arasında gerçekleştirilen soruşturmalar nedeniyle haklarında dava açılan ve henüz sonuçlanmayan davalar nedeniyle KOSGEB desteklerinden faydalanamayan firmalar artık KOSGEB’e başvuru yaparak KOSGEB’in sağladığı çeşitli desteklerden faydalanabilecekler. Bu sürecin çözüme kavuşturulmasını sağlayan başta Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül olmak üzere emeği olan tüm milletvekillerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.