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30 Aralık 2016 20:45

Dedas: “Kazanmak zorunda olduğumuz bir maçtı kazandık ve mutluyuz”

Dedas: “Kazanmak zorunda olduğumuz bir maçtı kazandık ve mutluyuz”

30 Aralık 2016 20:45

Gaziantep Basketbol’un Başantrenörü Stefenos Dedas, TED Ankara Kolejliler galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, "Kazanmak zorunda olduğumuz bir maçtı kazandık ve mutluyuz" dedi.
Gaziatep Basketbol Spor Toto Basketbol Ligi’nin 13. hafta maçında evinde ağırladığı TED Ankara Kolejliler’i 93-69 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Gaziantep Basketbol Başantrenör Stefenos Dedas basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Maça istedikleri sertlik de başladıklarını belirten Dedas, "Alınan bu galibiyetten dolayı oyuncularımı ve asistan koçlarımı tebrik ediyorum. Beklediğim gibi bir maç oldu. Oyunun başından bu yana daha ciddi ve sert oynayarak başladık. Daha sonra rahatladık. Kazanmak zorunda olduğumuz bir maçtı kazandık ve mutluyuz.Çok zor bir periyoda giriyoruz. Önce deplasmanda Elan Chalon maçıyla oynayacağız. Daha sonra Uşak ve İsveç deplasmanları ile maç oynayacağız. Bu maçlara hazır olabilmek için elimizden geleni yapım. Başarılı olmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Berke: "Güzel bir galibiyet aldık”
Kırmızı-siyahlı basketbolcu Berke, önemli bir galibiyet aldıklarını ve yılın son maçı olması neticesiyle takım olarak çok iyi oynadıklarını ve galibiyetten dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, ”Koç Dedas’ın söylediklerini iyi bir şekilde uyguladığımızı düşünüyorum. Hücumda elde ettiğimizi basketleri sayıya çevirdik. İyi oynadığımızı düşünüyorum. Güzel bir galibiyet aldık. TED Ankara Koleji’nin göstermiş oldukları bu mücadeleden dolayı da tebrik ediyorum” dedi.



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