Değirmiçem'deki taziye evi hizmete hazır

Şehitkamil Belediyesi tarafından Değirmiçem Mahallesi'ne yapılan taziye evi tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. İki katlı olarak inşa edilen nitelikli taziye evi, mahalle sakinlerini memnun etti.

Geçtiğimiz aylarda Değirmiçem Mahalle sakinlerinin taziye evi talebini karşılamak adına çalışma başlatan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, kısa süre içerisinde verdiği sözü tuttu. Değirmiçem Mahallesinde 640 metrekare alan üzerine 2 katlı olarak inşa edilen sosyal tesis içerisinde, 1 erkek, 1 kadın taziye evi, mescit, mutfak, lavabolar ve otopark alanı bulunuyor. Sosyal tesisin yapılması yönünde mahallelinin yoğun bir talebi olduğunu dile getiren Değirmiçem Mahalle Muhtarı Muhammed Şinasi Yılmaz, yapımı kısa sürede tamamlanan sosyal tesisin mahalleliyi çok memnun ettiğini kaydetti.

“Bizim bir taziye evine ihtiyacımız vardı”

Tüm ihtiyaçlarının karşılandığını dile getiren Değirmiçem Mahalle Muhtarı Muhammed Şinasi Yılmaz, “Allah'a şükürler olsun, mahallemizde herhangi bir ihtiyaç kalmadı. Başkanımız mahallemizdeki tüm ihtiyaçları karşıladı. Başkanımız, asfalt ve kaldırımlarımızın tamamını yaptı. Gaziantep'in en büyük mahallelerinden biriyiz. Bizim bir taziye evine ihtiyacımız vardı. Bu durumu Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu ile görüştük. Başkanımız da taziye evinin yapılmasını uygun gördü. Arsa sıkıntısı vardı. Başkanımız büyük uğraşlar vererek en sonunda caminin yanında uygun yer buldu. Çok kısa süre içerisinde temel atıldı ve şu anda bitti. Gerçekten çok büyük bir ihtiyaçtı. Bu ihtiyacımız da giderildi” ifadelerini kullandı.