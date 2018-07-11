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11 Temmuz 2018 13:54

Demir korkuluklara sıkışan köpeği polis ve hayvan severler kurtardı

Gaziantep’te demir korkuluklara sıkışan köpeği polis ve hayvan severler kurtardı.

Demir korkuluklara sıkışan köpeği polis ve hayvan severler kurtardı

11 Temmuz 2018 13:54


Gaziantep’in İslahiye ilçesi Atatürk Mahallesi Barazi Caddesi’nde devriye gezen polis ekipleri gece saat 01.25 İslahiye Emniyet Müdürlüğü yanındaki Aile Hekimliği binasının bahçe kapısına bir köpeğin sıkıştığını gördü. Kendi çabalarıyla köpeği kurtarmaya çalışan ekipler, itfaiye ve Kimsesiz Hayvanları ve Doğayı Koruma (KİHAYKO) Derneği temsilciği haber vererek, yardım istedi. Hayvanseverler ve itfaiye ekipleri tarafından levye demir parmaklıklar esnetilerek, hayvan sıkıştığı yerden çıkarıldı.


Demir parmaklıklardan kurtarılan köpek, başından ayrılmayan yavrusuyla olay yerinden uzaklaştı.




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