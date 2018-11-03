Denetçiler için sürekli eğitim ve yenileme raporlama formatları

Gaziantep Yeminli Mali Müşavirler Odası (YMMO) Başkanı Ali İhsan Kaya, Türkiye'de finansal raporların vergiye dönük olarak yapıldığını belirterek, “Vergisel açıdan doğru olmasına rağmen bu tablolar şeffaf olmaktan uzak, reel değerleri yansıtmamakta ve bu tabloları kullanacakların ihtiyaçlarını karşılamamaktadır. Bu bakımdan bilançoların şeffaflaşması için bağımsız denetim gereklidir” dedi.

Kaya, Kamu Gözetimi Kurumu (KGK) ve Gaziantep Serbest Muhasebeci, Mali Müşavirler Odası(SMMMO) işbirliği ile düzenlenen “Denetçiler İçin Sürekli Eğitim ve Yeni Raporlama Formatları” konulu seminerde yaptığı konuşmada, son zamanlarda bağımsız denetim raporlarının denetimi sırasında ceza uygulamasının fazla yapıldığı konusunda şikayetler duyduklarını söyledi.

“Bağımsız denetim bizde yeni yeni yaygınlaşmaktadır. Ve ilk defa bağımsız denetim yapanlar çoktur. Ancak, denetim aynı zamanda bir eğitimdir. Bu bakımdan ilk denetimlerde eksikliklerin bildirilmesi ile yetinilmeli ve tekerrüründe ceza uygulamasına gidilmesi gerekir” diyen Kaya, şöyle devam etti:

"İkinci olarak, bizdeki bağımsız denetim kriterleri çok düşük cirolara tekabül etmektedir. Tabii işletmeler için bir maliyet de içeriyor. Bundan Türkiye'de kapsama giren işletmeler çok şikayetçiler. Bankalar bağımsız denetim yerine, maddi teminatları esas almaya devam ediyorlar. Firma sahibi o zaman soruyor, ‘bu bağımsız denetim benim ne işime yarayacak.Şimdi KOBİ sınırları 125.milyon TL ciro ve 250 çalışan iken, bağımsız denetim sınırı 70 milyon TL ciro ve 175 çalışan olunca biz KOBİ'lerin dahi önemli bir kısmını bağımsız denetime tabi tutuyoruz. Hem de bu ekonomik sıkıntılar varken. Bu yüzden kriterlerin KOBİ sınırlarına yükseltilmesi ve sabitlenmesinin uygun olacağı görüşündeyiz.Eski Türk Ticaret Kanunu'nda (TTK) A.Ş.'ler için murakıp yerine yeni TTK'da bağımsız denetçi gelmiş olmasına rağmen halen uygulanmıyor. Daha basit bir dispozisyonla bunun da uygulanması gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca böyle bir uygulama sayıları 16 bine yaklaşan bağımsız denetçiler için mesleğe giriş tecrübesi olacaktır.”

Konuşmaların ardından KGK Daire Başkanı Uğur Hancıoğlu ile uzmanlar Ali Kırıt ve Özgür Çekil sunumda bulundu.