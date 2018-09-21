Dermatoloji Uzmanı Dr. Mehmet Ateş NCR'de

Mehmet Ateş, NCR İnternational Hospital'in güçlü hekim kadrosu arasındaki yerini alarak hasta kabulüne başladı.

Mehmet Ateş, 2003-2009 yılları arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim alan Uzm. Dr. Mehmet Ateş,

2009-2010 yıllarında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz ve Boyun Cerrahisi Kliniğinde görev yaptı. 2010-2011 yıllarında Batman'da 112 Acil Sağlık Hizmetleri Komuta Kontrol Hekimi olarak görev yapan Uzm. Dr. Mehmet Ateş 2011-2015 yılları arasında Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesinde Deri ve Zührevi Hastalıklar bölümünde İhtisas yaptı.2015-2017 yıllarında Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesinde Dermatoloji Uzmanı olarak görev yaptıktan sonra 2017-2018 yıllarında Kilis Devlet Hastanesinde Dermatoloji Uzmanı olarak çalışan Uzm. Dr. Mehmet Ateş, Eylül 2018 döneminde NCR İnternational Hospital Dermatoloji Kliniğinde hastalarına hizmet vermeye başladı. 2014 - 2016 yıllarında Türk Dermatoloji Derneğinde Asistan doktor temsilciliği de yapan Uzm. Dr. Mehmet Ateş'in mesleki ilgi alanları arasında, Estetik dermatoloji, botoks, dolgu, iple yüz germe, mezoterapi, PRP (Saç ve yüz), lazerle kılcal damar tedavisi, peeling, somon DNA uygulaması, dermatoskopi, tırnak hastalıkları, lazer tedavileri, sedef hastalığı tedavisi, akne tedavisi, ekzema tedavisi, tırnak batığı tedavisi, aşırı terleme tedavisi, saç dökülmesi tedavileri, ben taraması gibi konular bulunuyor.