Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Zülal Erbağcı NCR'de

Dr. Zülal Erbağcı, NCR İnternational Hospital'in güçlü hekim kadrosu arasındaki yerini alarak hasta kabulüne başladı.

Dr. Zülal Erbağcı, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdikten sonra 1990 - 1994 yılları arasında Uzmanlık eğitimini Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalında tamamladı. 1994'ten 2018 yılına kadar aynı üniversitede sırası ile öğretim görevlisi, Yardımcı Doçent, Doçent ve 2006'dan bu yana Profesör unvanları ile görevine devam etti.

Eylül 2018 döneminden itibaren NCR İnternational Hospital Dermatoloji kliniğinde görev yapmaya başlayan Prof. Dr. Erbağcı'nın, European Academy of Dermatology and Venereology (EADV), Türk Dermatoloji Derneği, İstanbul Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği, Çukurova Dermatoloji Derneği, Pediyatrik Dermatoloji Derneği gibi bilimsel kuruluşlarda üyelikleri bulunmaktadır.

Prof. Dr. Zülal Erbağcı'nın mesleki ilgi alanları, Psoriazis (Sedef hastalığı), diğer imflamatuvar dermatozlar, Akne, rozasea, diğer sebase bez hastalıkları, Mantar hastalıkları, Ürtiker, Allerjik deri hastalıkları, Deri lenfomaları, Kötü ve iyi huylu deri tümörleri, Viral hastalıklar, siğiller, Zührevi hastalıklar, Büllöz hastalıklar (Pemfigus, büllöz pemfigoid..), Fotodermatozlar, Yaşlanma karşıtı deri bakımı.