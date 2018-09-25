Derya Bakbak'tan Naci Topçuoğlu MYO'ya tam not

GAÜN MYO Müdürü Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz, Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak'a Naci Topçuoğlu MYO eğitim sistemi, fiziksel özelikleri ve projeler hakkında bilgi verdi. Milletvekili Bakbak, atölyelere ve atölyelerde üretilen ürünlere hayran kaldığını belirtirken, sanayi bölgesinde kurulan ve Üniversite sanayi işbirliğinde önemli konuma sahip Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulunun diğer meslek yüksekokullarına ciddi bir model olduğunu ifade etti. Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu'nun uyguladığı Trimester Eğitim Sisteminin, Üniversite-Sanayi işbirliğinin en iyi modeli olma özelliğiyle Türkiye'de örnek gösterildiğini kaydeden Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz, 2018-2019 eğitim öğretim yılına 545 yeni öğrenciyle başladıklarını, toplamda 882 öğrenci sayısıyla ve 14 programıyla giderek büyüyen ve gelişen, aynı zamanda Trimester Eğitim Modeliyle teorik ve uygulama anlamında aranan elemanlar yetiştiren bir meslek yüksekokulu olduklarını ifade etti. Doç. Dr. Yılmaz, ileriye yönelik gerçekleştirmek istedikleri projeler konusunda da Milletvekili Derya Bakbak'a bilgi verdi.

Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak da, Meslek Yüksekokulunda yapılan çalışmaları takip ettiğini belirterek, yapılan projeler ve öğrencilere sunulun imkânlardan dolayı Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz'a tebriklerini ileterek, ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirdi.