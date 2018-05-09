Derya Uluğ GAÜN’lü öğrencilerle buluştu

Geleneksel Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri kapsamında GAÜN çim sahada sahne alan sanatçı Derya Uluğ, konseri izlemeye gelen öğrencilere güzel bir gece yaşattı.

Eski ve yeni albümlerinde yer alan şarkıları seslendiren Derya Uluğ, “Canavar, Hükümsüz, Ne Münasebet, Okyanus, Rüya” gibi şarkıları öğrenciler birlikte söyledi. Sanatçı Derya Uluğ, Gaziantep Üniversitesi Bahar Şenliklerinde sahne almaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, GAÜN’lü gençlerin coşkusuna ve eserlere eşlik etmesine hayran kaldığını ifade etti.

Konserin sonunda GAÜN Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Mehmet İşbilir tarafından sanatçıya gecenin anısına hediye takdim edildi. Mehmet İşbilir, öğrencilerin sosyal, kültürel ve sanatsal organizasyonlarının öznesi olmasını istediklerini söyleyerek, öğrencilerimizin tam bir şenlik havası içerisinde eğlenmelerinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Konserin sunuculuğunu Emrah Yazar’ın yaptığı gecede, öğrenciler DJ Erbil Ellez ile gönüllerince eğlendi.