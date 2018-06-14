Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti’ni (GGC) ziyaret etti. Burada basın mensuplarıyla bir araya gelen Destici, ülke ve bölge gündemini değerlendirdi.

24 Haziran’da Türkiye’nin çok kritik bir seçim yapacağını vurgulayarak, "24 Haziran’da Türkiye iki seçimi birlikte yaşayacak. Bunlardan birincisi hepinizin malumu olduğu üzere cumhurbaşkanlığı seçimi, ikincisi de milletvekilliği genel seçimleri. İlk defa Türkiye böyle bir seçim yaşayacak. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin bir arada yapılacak olması, milletvekilliği seçimlerinde ittifakların olması, artık oyların iki şekilde hesaplanacak olması tabi bunlarla beraber farklı bir seçim. Onun için de ülkemiz, bütün ülke insanımız bu seçimlere kitlenmiş durumda. Biz de Büyük Birlik Partisi olarak 25 yıllık deneyimi, tecrübesi olan bir partiyiz. Bu 25 yıl içerisinde de bütün önceliğimiz milletimizin, vatanımızın ve coğrafyamızın menfaatlerine yönelik olmuştur ve bu seçimlerde de yine duruşu böyle olmuştur” dedi.

Türkiye’nin bitirmek üzere olduğu parlamenter sistemi de değerlendiren Destici, “Eski sistemimiz adı parlamenter sistem olsa da bize göre arızalı, eksik noksan bir sistemdi. Bu sistem 1980 darbesini gerçekleştiren Kenan Evren cuntasının yapmış olduğu anayasanın antidemokratik bir ürünü olan bir sistemdi. Dolayısıyla Türkiye’nin bu sistemden kurtulması gerekiyordu. Sistemimizin Türkiye’yi daha ileriye taşıması için mutlaka ama mutlaka yenilenmesi gerekiyordu. Çünkü eski sistemde bu ülke darbeler, e-muhtıralar, post-modern darbeler, kalkışmalar, ayaklamalar ve 28 Şubat gibi süreçler gördü. Yani eski sistemde demokrasi adına, milli irade adına ne kadar olumsuzluk varsa yaşadı bu ülke. O yüzden yeni sistem bu ülke için çok önemlidir. O yüzden yeni sistem için yapılacak olan bu cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı’nda yer alan üç parti olarak oylarımız Recep Tayyip Erdoğan’a olacaktır ” şeklinde konuştu.

"2015 yılından bu yana teröre karşı çok ciddi bir mücadele veriliyor"

Terörle ilgili de açıklamalarda bulunan Destici, “2015 yılından bu yana terörün tüm unsurlarını karşı çok ciddi bir mücadele veriliyor ve bu mücadele başarılı da oluyor. Afrin operasyonu olsun, Fırat Kalkanı Harekatı olsun, Kandil’e yapılan harekat, akabinde Sincar’a yapılacak olan harekat, içerideki hendek siyasetine karşı yapılan operasyonlar, belediyelere atanan kayyumlar, içeride Mehmetçiklerimizin, polislerimizin, korucularımızın mücadeleleri çok ciddi anlamda sonuç verdi” ifadelerini kullandı.

GGC Başkanı İbrahim Ay, ziyaret nedeniyle Destici’ye teşekkür ederek, 24 Haziran seçimlerinde başarılar diledi.