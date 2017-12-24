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24 Aralık 2017 12:40

Devlet Bahçeli’den özel 20. yıl hediyesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, görevdeki 20.

Devlet Bahçeli’den özel 20. yıl hediyesi

24 Aralık 2017 12:40

yılı nedeniyle ülke genelindeki teşkilat başkanlarına özel olarak tasarladığı köstekli saatlerden hediye etti.


MHP Lideri Devlet Bahçeli, Genel Başkanlığı görevinin 20. yılı nedeniyle Türkiye genelindeki 81 il başkanına, özel olarak tasarladığı köstekli saatlerden gönderdi. Köstekli saatlerde Devlet Bahçeli yazan Osmanlı tuğrası ve Türk bayrağı yer alırken, saatin kenarlarında Selçuklu dönemine ait süsleme bulunuyor. Gönderilen özel saatler il başkanlarına ulaşmaya başladı. Gaziantep’te özel saatin ulaştığı MHP İl Başkanı Muhittin Taşdoğan, köstekli saat hakkında bilgi vererek MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye teşekkür etti. Bizzat Bahçeli tarafından tasarlanan saatin tasarım özellikleri hakkında da bilgi veren Taşdoğan, "Bu köstekli saatler, bizzat Genel Başkanımız tarafından tasarlanması nedeniyle çok önemli. Ayrıca Genel Başkanımızın görevdeki 20. yılı olması nedeniyle de ayrı bir önem taşıyor. Gururla taşıdığım bu saate her baktığımızda liderimiz, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin emrinde ve izinde olduğumuzu tekrar hatırlıyoruz. Bu saatin kenarlarında Selçuklu eserlerini andıran, il işlemesi ve süslemeler mevcut. Saatte Türk bayrağı logosu da var. saatin kapağını açtığımızda ise ’Devlet Bahçeli’ yazılı güzel bir Osmanlı tuğrası var. Saatin arkasında ise, bir bozkurt başı tasarımı var. Bizim için güzel bir hediye oldu" diye konuştu.




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