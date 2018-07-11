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11 Temmuz 2018 17:55

Devlet Bahçeli’nin acı günü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin amcasının oğlu vefat etti.

Devlet Bahçeli’nin acı günü

11 Temmuz 2018 17:55


MHP Lideri ve Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli’nin amcasının oğlu 79 yaşındaki Yusuf Fettahlıoğlu, geçirdiği kalp krizi sonrası tedavi gördüğü Gaziantep’teki hastanede vefat etti. Milliyetçi ve ülkücü camianın emektar isimlerinden Yusuf Fettahlıoğlu’nun bypass ameliyatı geçirdiği öğrenildi.


Yusuf Fettahlıoğlu’nun cenazesi Gaziantep’in İslahiye ilçe merkezindeki Dervişiye Camii’nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazını müteakiben Hasanbeylideki aile kabristanlığında defnedilmek üzere memleketine gönderildi. Cenaze törenine, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, MHP İslahiye İlçe Başkanı Metin Şentürk, partililer, vatandaşlar ve ailesi katıldı.


MHP İslahiye Teşkilatı Eski Başkanı ve MHP Gaziantep 27. Dönem Milletvekili Adayı olan Mesut Fettahlıoğlu’nun babası olan Yusuf Fettahlıoğlu’nun milliyetçi ve ülkücü camianın emektar isimleri arasında yer alıyor.




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