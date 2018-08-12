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12 Ağustos 2018 17:01

Devrilen araçtaki üzüm ve incirler çevre yoluna savruldu

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde aniden yola çıkan bir araca çarpmamak için manevra yapan kamyon devrilirken, kamyonun dorsesinde bulunan üzüm ve incir dolu kasalar çevre yoluna savruldu.

Devrilen araçtaki üzüm ve incirler çevre yoluna savruldu

12 Ağustos 2018 17:01


Edinilen bilgiye göre İslahiye Altınıüzüm’deki tarladan satın aldığı 2,5 ton üzüm ve incir yüklü Enis Baldemir idaresindeki 63 HA 195 plakalı kamyon, İslahiye’den Kozdere istikametine seyir halindeyken karayolundan aniden çıkan araçla çarpışmamak için manevra yapınca yatarak, devrildi. Kaza sonrası kamyonun dorsesindeki incir ve üzüm yüklü kasalar çevre yoluna savruldu. Kazada kamyon sürücüsü Enis Baldemir hafif bir şekilde yaralanırken, kaza sonrası devrilen araçta sağlam kalan üzüm ve incirler toplanarak, başka bir araca yüklendi.


Kazanın olduğu yolda bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, temizleme çalışmalarının ardından yeniden normal akışına döndü.




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