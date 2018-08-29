Devrilen kamyonun kasasındaki tonlarca biber yola saçıldı

Edinilen bilgiye göre, Nurdağı-Gaziantep D-400 karayolunun 25’ci kilometresindeki Nurdağı kırsal Çakçağözü Mahallesi Şatırhöyük kavşağında N.D. idaresindeki 63 FC 807 plakalı kamyon, Sakçagözü Satırhöyük kavşağında kontrolden çıktı. Sürüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon devrilirken, kasasında bulanan ve çuvallar içerisindeki biberler ise yola savruldu. Kamyonun kasasındaki toplam 4,5 ton biber yola saçılırken sürücü N.D. ise yaralandı. Sürücü çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen acil 112 sağlık görevlilerince Nurdağı Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaza nedeniyle D-400 karayolunda yaklaşık 1 saat ulaşım kontrollü şekilde tek yönden sağlanırken, trafiğe kapanan şerit ise biberlerin toplanıp, aracın çekilmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı