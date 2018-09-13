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Dezavantajlı ailelere madde bağımlığı eğitimi verildi

Gaziantep’in Araban ilçesinde dejavantajlı ailelere yönelik madde bağımlığı eğitimi verildi.

Gaziantep'in Araban ilçesinde dejavantajlı ailelere yönelik madde bağımlığı eğitimi verildi.


Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Araban Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından Okul Destek Projesi kapsamında dezavantajlı ailelere yönelik madde bağımlılığı eğitimi verildi. Araban Sosyal Hizmeti Merkezi Müdürlüğü tarafından ilçe müdürlüğü konferans salonundaki programda çocuklar için ise ebru sanatı etkinliği düzenlendi. Formatör Tuğba Uçar tarafından eğitimin verildiği program yemek ile sona erdi.


Programda çocuklara kırtasiye malzemeleri de dağıtıldı.

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