Dijital Dönüşüm, E-Ticaret ve E-İhracat Eğitimi GTO'da gerçekleştirildi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Gaziantep Ticaret Odası (GTO) işbirliğinde ekonominin bel kemiğini oluşturan KOBİ'leri geleceğe hazırlamak amacıyla “Dijital dönüşüm, e-ticaret ve e-ihracat” eğitimi GTO'nun ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında konuşan Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Türkiye'nin dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında girmesinin yolunun kaliteli bir büyüme oranı yakalamasından geçtiğini, bunda dijitalleşmenin önemli bir araç olduğunu söyledi.

Konuşmasında Türkiye'nin İnternet kullanıcısı ile dünyadaki önemli oyuncular arasında bulunduğunu, ancak buna karşın E-ticaret pazarındaki payının yeterli olmadığına dikkat çeken GTO Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım, “E-ticaretin toplam perakende ticaretindeki payı yüzde 4 seviyelerinde. Dünya ortalaması ise yüzde 8,5. Ülkemizde akıllı telefon kullanımı dünya ortalamasının üzerinde ama mobil e-ticaretin payı dünya ortalamasının altında. Dünya mobil E-ticaret ortalaması yüzde 44 iken, bizde yüzde 19. Bu rakamlarda ülkemizin büyük bir E-ticaret potansiyeline sahip olduğunu ve aynı zamanda hala kat etmemiz gereken yol olduğunu gösteriyor. Bu potansiyeli tam olarak etkin hale getirmek ve ardından E-ihracatı canlandırmak için KOBİ'lerimizi oyuna dahil etmeliyiz” dedi.

“Gaziantep, dijital dönüşüm merkezi olma potansiyeline sahip en önemli kent”

Gaziantep'in üretimde, ticarette dünyanın lider şehirlerinden olduğunu aynı zamanda dijital dönüşüm merkezlerinden biri olma potansiyelini barındırdığını vurgulayan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım, “Gaziantep nasıl ki ihracatta, üretimde, ticarette Türkiye'nin hatta dünyanın lider şehirlerinden biriyse, Türkiye ekonomisinin dijital dönüşüm merkezlerinden biri de olabilir. Gaziantep'in bunu yapacak potansiyeli de arzusu da mevcut. Bu bağlamda bizim gibi kurumlara büyük görev düşüyor. Çağı anlamak, ticareti çağa uygulamak anlamında üyelerimize yol gösterici olmamız önemli. Oda olarak, Organize Sanayi Bölgesi'nde KOBİ'lere Dijital Dönüşüm ve İhracat Danışmanlığı verecek bir merkez kurmak için çalışmalarımız devam ediyor. Artık zaman dijital dönüşüm zamanı ve KOBİ'lerimizi bu sürece hazırlamalıyız. Yine artık Endüstri 4.0 dönemindeyiz. Bunun da temelinde Dijital dönüşüm var. Daha sağlam adımlarla ilerleyebilmenin ve rekabet gücümüzü artırabilmenin tek yolu, çağa ayak uydurmaktan geçiyor. Değer üreten bir ekonomi istiyorsak önce biz değer üreterek üyelerimize örnek olmalıyız” diye konuştu.

TOBB tarafından başlatılan “Dijital Dönüşüm Hareketi” projesi çerçevesinde düzenlenen “Dijital Dönüşüm, E-ticaret ve E-ihracat” eğitim toplantısına konuşmacı olarak katılan E-Ticaret Merkezi Direktörü Mehmet Erdemi, E-Ticaret Merkezi Genel Koordinatörü Sami Altınkaya, 3 GEN Teknoloji Ceo'su Engin Özgen ve Eres Medyadan Kreatif Direktörü Ersin Karayücel, E-ticaret platformları ve tanımlar, dijital iş yapış biçimleri, E-ticaret ekosistemi, E-ihracat konusunda sunumlar eşliğinde bilgiler verdiler.