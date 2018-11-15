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Dijital dönüşüm e-ticaret ve e-ihracat eğitimi GTO'da yapılacak

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Gaziantep Ticaret Odası (GTO) işbirliğiyle ekonominin belkemiğini oluşturan KOBİ’leri geleceğe hazırlamak amacıyla “Dijital dönüşüm, e-ticaret ve e-ihracat” eğitimi gerçekleştirilecek.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Gaziantep Ticaret Odası (GTO) işbirliğiyle ekonominin belkemiğini oluşturan KOBİ'leri geleceğe hazırlamak amacıyla “Dijital dönüşüm, e-ticaret ve e-ihracat” eğitimi gerçekleştirilecek.


Gaziantep Ticaret Odası tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada; Türkiye ekonomisinin yüzde 90'dan fazlasını oluşturan KOBİ'lerin hızla dijitalleşen dünyaya ayak uydurmalarını ve rekabet güçlerini attırmalarını sağlamak amacıyla TOBB tarafından “Dijital Dönüşüm Hareketi” projesinin başlatıldığı belirtildi.


Proje kapsamında eğitim verilecek 7 ilden biri olan Gaziantep'teki eğitim Gaziantep Ticaret Odası ev sahipliğinde yapılacak.


GTO'da gerçekleştirilecek eğitime TOBB E-Ticaret sektörü Meclisi Başkan Yardımcısı Merter Özdemir, E-Ticaret Merkezi Direktörü Mehmet Erdemi, E-Ticaret Merkezi Genel Koordinatörü Sami Altınkaya, 3 GEN Teknoloji Ceosu Engin Özgen ve Eres Medya Ceosu Yılmaz Eres, konuşmacı olarak katılacak.


“Dijital dönüşüm e-ticaret ve e-ihracat” konulu eğitimin GTO Toplantı Salonunda 17 Kasım 2108 Cumartesi günü saat 09.30'da yapılacağı belirtildi.

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