Suriye’deki iç savaştan 3 çocuğu ile beraber kaçıp Gaziantep’e gelen 53 yaşındaki Fevziye Erbaş, kendilerine evini açıp emekli maaşıyla bakan 75 yaşındaki Şerif Dağdelen’e aşık oldu. Dağdelen’in evlenme teklifini kabul etti. Çocuklarıyla beraber Suriye’den Gaziantep’e gelen ve zor durumda kalan ailenin imdadına koşan Dağdelen ile Suriyeli Fevziya Erbaş birbirine aşık olunca çocuklarının da rızasıyla hayatlarını birleştirdi. Dilleri farklı ama gönülleri bir olan çift imam nikahının ardından gerekli yasal işlemlerin tamamlanmasıyla resmi nikah kıyarak da dünya evine girdi. Fevziye Erbaş’ı çok sevdiğini söyleyen Dağdelen, aşkın yaşının olmadığını söyledi.

“Fevziye ve çocuklarını sokakta ağlarken gördüm”

Sokakta ağlarken Fevziye’yi gördüğünü söyleyen Dağdelen, “Muhtar benden kimsesiz kalan ve kocası savaşta ölen 3 çocuklu bir kadına yardım etmemi istedi. Ben de ailenin yanına gidince sokak başında ağlayan kadın olduğunu gördüm. Üşümüşlerdi, sobayı yaktık yemek hazırladım ve biz de kalmaya başladılar. Ben kısa zamanda Fevziye’ye aşık oldum. Fakat yanlış anlar diye söylemedim. Aradan biraz zaman geçince konuştum. Dillerimiz farklı olduğu için kendimi ifade edemedim, fakat Fevziye anladı ve onun da bana karşı bir şeyler hissettiğini fark ettim. Daha sonra çocuklarımızın rızasını aldık, imam nikahının ardından resmi nikahımızı da kıydık. Fevziye’nin çocuklarını kendi çocuklarımdan ayırt etmiyorum, onlar da beni ’baba’ diye seviyor. Fevziye ile 17 aylık evliyiz. Eşimin Suriye’de bir kızı vardı, onun Gaziantep’e gelmesine yardımcı olduk ve Hamide kızımızı evlendirdik. Bursa’ya taşındı bir çocuğu oldu. Eşim bayramda Suriye’ye gidecek orada kalan akrabalarını ve çocuklarını görmek için. Çocuk felci geçirmiş elinde rahatsızlık var ameliyat olması gerekiyormuş. Şu an da tek elini kullanabiliyor. Benim de ameliyat edecek o kadar gücüm yok hayırsever bir kişi yardımcı olsa Emel kızımızın eli kısa sürede düzelir” dedi.

Burada çok mutlu olduğunu belirten Fevziye Erbaş ise “Şerif çok düzgün biri bize evini açtı yardımcı oldu daha sonra evlenme kararı aldık. Allah kendinden razı olsun kendisini çok seviyorum. Resmi nikah kıydık. Türkiye çok güzel, Erdoğan’ı çok seviyoruz. Vallahi baba Erdoğan, Suriye’de iş yok, yemek yok, Allah’a şükür Türkiye güzel ve güvenli bir ülke” ifadelerini kullandı.