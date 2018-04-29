Dinçkanlar sosyal tesisi hizmete açıldı

Hizmet ile toplumsal faydayı birleştiren belediyecilik anlayışı ile çalıştıklarının altını çizen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, “Oğuzeli’ne daha iyi hizmet edebilmenin kaygısı ve gayreti içinde çalışıyoruz. Göreve başlamamızın dördüncü yılını doldurduk. Doğup büyüdüğümüz ilçemize hizmet etmenin onurunu ve mutluluğunu yaşıyorum. İnsanların en iyisi ve en hayırlısı topluma faydalı olan insanlardır. Bu güzel sosyal tesisimizin yapılmasına katkı sağlayan Ömer Dinçkanlar ve ailesine şükranlarımı sunuyorum” dedi. Başkan Kılıç, “Göreve geldiğimiz günden itibaren gecemiz gündüzümüz Oğuzeli’mize daha iyi nasıl hizmet edebiliriz bu güzel ilçemizi daha yaşanabilir bir hale nasıl getirebiliriz kaygısı ve gayreti ile çalıştık. Tabiri caizse işimizde, gücümüzde her şeyimizde Oğuzeli oldu.Burayı ne kadar çok kalkındırabilirsek ne kadar çok zenginleştirebilirsek bizin için başarıların en büyüğü diye düşünüyorum. Dinçkanlar Sosyal Tesisimiz Oğuzeli merkezine yaptığımız yedinci tesisimizde yapım aşamasında inşallah onları ise ramazan Bayramından sonra siz kıymetli hemşirelerimizin hizmetine açmış olacağız. Bu zamana kadar hizmet götürdüğümüz yerler atıl durumda kalmış durumdaydı. Bizler hayırsever vatandaşlarımız ile beraber bu atıl durumda olan yerlere hizmet getirerek hemşirelerimizin hizmetine sunduk. Bizim amacımız ilçeyi kıraç bölgelere taşımak. Sonuçta ekmeğimi tarımdan kazana bir ilçede yaşıyoruz. Sulama yapılan tarım arazileri yerine ilçemizi daha serin, kıraç ve yukarı bölgelere taşıma gayreti içindeyiz. Hiçbir kurum tek başına bir şey ifade etmez. Bütün kurumlarla el birliği yaptığımız taktirde ilçemizi daha güzel ve yaşanabilir bir hale getirebiliriz. Devletin yatırımlarını ne kadar buraya çekebilirsek Oğuzelimiz’i o kadar zenginleştirebiliriz. Dinçkanlar Sosyal Tesisimiz bizim ilçe genelinde yapmış olduğumuz 18’inci tesisimiz 7 tanesi ilçe merkezinde diğerleri ise büyük mahallelerimizde. Bu hizmetleri sizlerle buluşturmanın gururunu yaşıyoruz. Bizim bu insanlara bu topraklara herkesten daha çok vefa borcumuz var. Bu borcumuzu da sizlere hizmet ederek ödeyebiliriz. Görev süremiz içinde bütün çaba ve gayretimizle sizlere daha çok hizmet etmek için çalışacağımızdan hiçbirinizin şüphesi olmasın. Bu mübarek üç aylarda açıyoruz bu tesisimizi. Vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum” şeklinde konuştu.