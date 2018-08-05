Direkçi Abidin Sosyal Tesisinde sona gelindi

Vatandaşın ihtiyaçlarına ellerinden geldiği kadar hızlı cevap vermeye çalıştıklarının altını çizen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, “Tesisimiz hizmete açıldığında bölgede yaşayan hemşehrilerimizin önemli bir eksiğini gidereceğine inanıyoruz” dedi.

“Bir sevdadır Oğuzeli”

Oğuzeli’ne yapılan her yatırımdan ayrı bir mutluluk ve heyecan yaşadığını belirten Kılıç, “Oğuzeli bizim sevdamız, geçmişimiz, bugünümüz ve yarınımız. Biz çalışmalarımızı bir sevdadır Oğuzeli anlayışı ile gerçekleştiriyoruz. Yaptığımız çalışmalarla Oğuzeli’nin çehresini değiştirmek istiyoruz. İlçemizi cazibe merkezi haline getirmeye gayret gösteriyoruz.Göreve geldiğimiz günden bu yana hemşehrilerimize hizmet noktasında en iyisini yapmak için ekiplerimizle sürekli sahadayız. Çünkü Oğuzeli her şeyin en iyisini hakkediyor” ifadelerini kullandı.

“Modern bir sosyal tesis yapıyoruz”

Yapım aşamasında sona gelinen Direkçi Abidin Sosyal Tesisi hakkında bilgiler veren Kılıç, “Direkçi Abidin Sosyal Tesisimizde son rötuşlar yapılıyor. Modern bir sosyal tesis yapıyoruz. En kısa zamanda çalışmaları tamamlayarak, bölge sakinlerinin hizmetine sunacağız. Gençlerimiz yaşlılarımız, ailelerimizin faydalanabileceği aynı zamanda taziye evinin de bulunduğu bir tesis olarak inşa ediyoruz. Tesisimiz hizmete açıldığında hemşehrilerimizin önemli bir eksiğini gidereceğine inanıyoruz. Hayırlı bir iş yaptığımızı düşünüyorum hizmete girecek tesisimizin Oğuzeli halkına hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştular.

“Böyle bir tesise ihtiyacımız vardı”

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç’a yaptıkları çalışmalardan ötürü teşekkür eden mahalle sakinleri ise, “Mahallemizin böyle bir tesise ihtiyacı vardı. Aileler taziyeleri olduğunda ciddi sıkıntılar yaşıyordu. Sağ olsun belediyemiz çadır gönderiyordu ama kış aylarında soğuklar gelen misafirleri etkiliyordu. Ama artık taziyesi olan vatandaş misafirlerini bu tesiste ağırlayacak” diye konuştular.