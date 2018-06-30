Direksiyonu kilitli otomobil için ilginç kurtarma operasyonu

Gaziantep’in İslahiye ilçesi Hacı Ali Öztürk Mahallesi Mezbahane Caddesinde belediye ekipleri tarafından yürütülen yol çalışmalarında, yol kenarında park halinde bulunan bir otomobil ekipleri alarma geçirdi. Aracın sahibine ulaşamayan ekipler, son olarak otomobilin plakasını belediye hoparlöründen anons ettirdi.

Direksiyon kilitli olduğu için iterek, götüremediler

Anonslara rağmen sürücünün gelmemesi üzerine ekipler, aracı yoldan çekmek için ilginç bir kurtarma operasyonuna başladı. Aracı itekleyerek, ileriye çekmek isteyen belediye çalışanları ve mahalleli, kapısı açık olan aracın direksiyonun kilitli olduğunu fark etti. Otomobilin sürücü koltuğuna oturan bir kişi, direksiyonu kontrol etmeye çalışırken, belediye görevlileri ve mahalleli de otomobilin itekleyerek, yol ortasına çıkardı.

20 metrede bir iterek otomobili yola çıkardılar

Motoru çalıştırılmadan, vitesi boşta yaklaşık 20 metre hareket ettirilen otomobil, yeniden yolun kenarına doğru seyir etmesi belediye çalışanlarına ve mahalleliye zor anlar yaşattı. Vatandaşlar, yaklaşık her 20 metre de bir yoldan çıkan otomobili itekleyerek yeniden yol ortasına çıkardı.

Çalışanların azmi şaşırttı

Zabıta ve belediye işçilerinin aracı asfalt çalışmasının yapıldığı yoldan uzaklaştırmak için sergiledi azim, görenleri şaşırttı. Otomobil kısa sürede çalışmanın yapıldığı yoldan uzaklaştırıldı.

2.5 dakikada otomobili uzaklaştırdılar

Zabıta ve belediye çalışanların yoğun çabası ile otomobil, yaklaşık 2 buçuk dakika süren yoğun çaba ile asfalt dökülen yoldan çekilerek, ara bir caddeye park edildi. Öte yandan sürücünün Suriyeli olduğu ve aracını ekiplerin çektiği bölgeden aldığı öğrenildi.