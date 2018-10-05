Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerine oryantasyon sunumu

sınıf öğrencilerine oryantasyon sunumu Fakülte Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

GAÜN Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kamile Erciyas tarafından verilen sunumda eski bir Üniversite olmanın verdiği tecrübe, genç ve dinamik bir Fakülte olmanın sağladığı büyük enerji ve heyecan ile hareket eden Gaziantep Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin; eğitimde, bilimde, kültürde,sanatta ve sosyal hayatta kısacası; yaşamın her alanında bir dünya üniversitesi olma yolunda büyük mesafe kat ettiğini belirtti.

Prof. Dr. Erciyas“Fakültemizin temel misyonu başta şehrimiz olmak üzere ülkemize ve tüm insanlığa katkı sağlamaktır.Koyduğumuz hedefler ile gösterdiğimiz çaba sonuçlarını hızlı bir şekilde vermiş olup,bugün gelinen noktada; 432 lisans, 58 lisans üstü öğrencisi olmak üzere 490 öğrenci eğitim-öğretim faaliyetlerini başarılı şekilde sürdürmektedir” dedi.

Rekabetin ve değişimin hızlı bir şekilde yaşandığı günümüz akademik dünyasında, seçkin bir yer edinmeyi hedefleyen GAÜN Diş Hekimliği Fakültesinin, her alanda gelişim ve değişim trendini yakalamış bir fakülte olarak yoluna devam ettiğini kaydetti.Prof. Dr. Erciyas, “Sahip olduğu enerji bu yıl aramıza yeni katılan öğrencilerimizle inanıyorum ki daha da artacaktır. Sıradan olmakla hayatı değiştiren olmak arasında ince bir çizgi vardır. Hayatı değiştiren insanlar hayata farklı bakış açısıyla bakan, çok çalışan özel insanlardır. Gerçekte kalıcı izler bırakan insanlar bunlardır. Bir Mimar Sinan'ın nasıl bir yaşantıya sahip olduğunu bilmiyoruz ama muazzam eserleriyle hala mimari dehasını çözmeye çalışıyoruz. Önemli olan eser bırakabilmek” şeklinde konuştu. Prof. Dr. Erciyas sözlerinin devamında; Gaziantep Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ailesine yeni katılan öğrencileri kutlayarak, öğretim elemanları, idari personel ile öğrencilere yeni eğitim-öğretim yılında başarılar diledi.