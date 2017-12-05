000 TL olması gerektiğini söyledi.

Nihat Bencan sendika binasında yaptığı basın açıklamasında, asgari ücrette işçiden fedekarlık beklentisine tepki gösterdi. Bencan, "Asgari ücretli yaşayabilmek için gıda ve zorunlu harcamalarına yetişebilmek adına fazla mesai yapıyor. Çocuklarına ve ailesine çok çalışmaktan vakit ayıramadığı için zaten fedakarlık yapıyor. DİSK İşçiler Sendikası olarak 2018 yılı asgari ücretin en az 2 bin TL olması, vergiden muaf tutulması, asgari geçim indirimi, aile ve çocuk yardımlarının yeniden düzenlenmesini talep ediyoruz" diye konuştu.