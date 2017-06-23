Diyabet hastalarına tatlı uyarısı

Seyfi Yılmaz, fazla şeker tüketiminin diyabet hastaları ve diyabet riski bulunanlar için ciddi tehlike oluşturduğunu belirterek, Ramazan Bayramı’nda şeker tüketimi konusunda uyarılarda bulundu.

Bayramda özellikle diyabet hastalarının şeker, çikolata ve tatlı tüketimi konusunda dikkat etmesi gerektiğini belirten Dr. Seyfi Yılmaz, “Özellikle bayramlarda kendimizi kontrol etmemiz gerekiyor. Çünkü bu dönemler şeker tüketimi daha fazla oluyor. Ramazan ayı boyunca beslenme düzenimizin değiştiği dikkate alındığında, oruç döneminin ardından vücudumuza aşırı miktarda alınan besin değeri düşük bu gıdalar, kan şekerinin ani yükselmesine neden olur. Eğer tatlı tüketilmek isteniyorsa bunun yerine, miktarlarına dikkat etmek şartıyla sütlü tatlılar ya da meyveler tercih edilmelidir. Ancak bu meyvelerin kayısı, hurma, incir, kavun gibi şeker oranı yüksek meyveler olmamasına dikkat edilmesi gerekmektedir” dedi

’’Tatlandırıcılar bilinçli kullanılmalı’’

Diyabet hastalarının sadece yedikleri tatlılar değil, tükettikleri içeceklere de dikkat etmesi gerektiğini dile getiren Dr. Seyfi Yılmaz, şu bilgileri verdi:

“Çay ve kahve çok tüketiliyorsa, bu içeceklerin şekersiz içilmesi gerekmektedir. Çok ihtiyaç duyulmadıkça bu içeceklerde kullanılan kimyasal bir madde olan tatlandırıcıların kullanılmaması ya da az miktarda kullanılmasını tavsiye ederim. Ayrıca yaz aylarında tercih edilen hazır meyve suları, kola, limonata tercih edilen içecekler arasındadır. Ancak şeker oranları yüksek olan bu içeceklerin çok tüketilmesi tehlikelidir. Bu içecekler, kan şekerinin ani yükselmesinin yanı sıra vücutta sıvı kaybının da artmasına neden olur. Ramazan ayı boyunca vücutta oluşan sıvı kaybının telafisi için günlük 2,5 litre su içilmesi ve sulu gıdaların tüketilmesi önemlidir. Kahve ve asitli içecekler yerine de çay, ıhlamur ya da meyve çaylarının tüketilmesi önerilir. “

Artan tatlı ve şekerli içeceklerin tüketiminin yağ ve kolesterolde ani yükselişlere neden olacağından diyabetin yanı sıra hipertansiyon, yüksek kolesterol, kalp-damar hastalıkları, mide-bağırsak hastalıkları olanlar için de tehlike oluşturduğuna dikkat çeken Seyfi Yılmaz, doğru beslenmenin yanı sıra düzenli spor yapmanın da sağlık için önemli olduğunu vurguladı.