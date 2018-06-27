Diyabet uyarısı

Dr. M. Akif Büyükbeşe, diyabet tedavisi alan kişilerin beslenmelerine dikkat etmeleri halinde tedavilerinin çok daha etkin hale geleceğini belirtti.

Diyabet hastalarının beslenme ve egzersiz konusunu tedavinin bir parçası olarak görmesi gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Büyükbeşe, bu süreçte bir diyetisyenden destek alınmasının önemine işaret etti. Büyükbeşe, "Kan şekeri yani glikoz maddesi gerek haplarla gerek insülinle gerekse ikisi beraber kullanılarak kontrol altına alınıyor. Bu tedavi beslenme uzmanı (diyetisyen) takibinde yapılmadığında vücuda fazla miktarda şeker girip bunlar kandan hücrelerin içine çekilemediğinde kilo kaybı ortaya çıkıyor. Kan şekeri diyet olmadan ayarlanan kimi vakalarda gereğinden fazla ilaç veya insülin kullanımı gerçekleşecektir. Bu durum kilo almaya yol açar. Diyabette, şekeri düşürmek için dokuların ve hücrelerin içerisine şekerli madde sokulmaktadır. Fazla kulanım kilo alma gibi bir sonuçla bizi karşı karşıya bırakıyor. Kişi kendisini uygun kiloda tutacak kaloriyi beslenme uzmanı yardımı ile gün içerisinde azar azar alırken ilaçların da etkisine müsaade etmiş olacaktır. Bir kardiyologla beraber egzersiz önerisi bir taraftan beden içerisinde bulunan fazla yağın yakılmasını sağlarken bir yandan da verilen ilaçların etkisini arttıracaktır ve insülin direncini hafifletecektir. Dolayısı ile egzersiz ve doğru beslenme glikoz ayarı dışında, kalp ve damar sağlığı için de çok önemlidir” diye konuştu.