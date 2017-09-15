Diyabet ve obeziteye uyarısı

Toplumda obezite ve diyabet konusuna dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinliğe vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Özel Gaziantep Anka Hastanesi görevlileri, standı ziyaret eden vatandaşlarla tek tek ilgilendi. Standı ziyaret edenlerin beden kitle indeksi, vücut kas, yağ ve su oranı, vücuttaki ödem, bazal metabolizma hızı ölçüldü. Vatandaşları obezite ve diyabet konusunda uyaran ve onlara ücretsiz ölçüm yapan hastane görevlileri, obezite ve diyabetten korunma yöntemleri ile obezite ve diyabet cerrahisi konusunda da bilgilendirme yaptı.

"Obezite ve diyabetin bütün dünyayı tehdit ediyor"

Obezite ve diyabetin tüm dünyayı tehdit eden bir sağlık sorunu olduğunu belirten Özel Gaziantep Anka Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. N. Olcay Arıcı, hem obezite hem de diyabet için ilaç tedavilerinin yanı sıra, cerrahi tedavi imkanlarının da mümkün olduğunu belirtti. Op.Dr. Arıcı, "Vücut kitle indeksi değerinin 25’ten yüksek olması fazla kilo, 30’dan yüksek olması obezite sınırı olarak tanımlanır. Obezite, yaşam süresini ve kalitesini düşüren sağlık sorunlarına yol açar. Vücut kitle indeksinin artışına bağlı olarak insülin direnci gelişimine neden olan hormonlar, diyabete davetiye çıkarıyor. Obezite ortadan kalkmadan, Tip 2 diyabet tedavisinde başarılı sonuçlar alınamıyor. Dolayısıyla, diyabet tedavisi için kişinin öncelikle aşırı kilolarından kurtulmuş olması gerekiyor. Kilo verdikçe diyabet kontrol altına alınabiliyor. Obezite ve diyabet cerrahisi diyabeti tedavi ettiği gibi beraberinde birçok metabolik sorunun da ortadan kalkmasını sağlıyor. Toplumumuzda bu yöntemlerin sadece estetik amaçlı olduğu yönünde yanlış bir düşünce var. Oysa obezite hayatı kısaltan çok ciddi bir hastalıktır. Bu cerrahi yöntem sayesinde de kişiler daha uzun ve sağlıklı yaşayabilmektedirler” dedi.