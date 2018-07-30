Diz kireçlenmesine kök hücre tedavisi

Fatma Tuğba Altuner Kalli Diz kireçlenmesinin kök hücre tedavisiyle ilgili bilgiler verdi.

Uzman Dr. Kalli, Erişkin kök hücre enjeksiyon tedavisinin vücuttan alınan yağ dokusunun ayrıştırılarak kök hücrelerin toplanması ve kıkırdak hasarı olan eklem bölgesine enjekte edilmesi esasına dayandığını belirtti.

Vücudumuzdaki kök hücrelerin tüm hücre tiplerine dönüşme potansiyeline sahip olma özelliğinin altını çizen Dr. Kalli, “Günümüzde kök hücre enjeksiyon tedavisi kas iskelet sistemi hastalıklarından en sık kıkırdak hasarı ile giden eklem hastalıklarında özellikle de diz eklemi için uygulanmaktadır. Kök hücre tedavisi için ameliyathane şartlarında karın bölgesinden düşük hacimde yağ doku alınır. Bu yağ doku yaklaşık 1 saat süren işlem çerçevesinde kök hücrelerin toplanacağı şekilde ayrıştırılır. Daha sonra da uzman hekim tarafından eklem içi enjeksiyon olarak uygulanır. Enjeksiyon sonrası kök hücreler çoğalarak hasarlanmış kıkırdak doku bölgesine ilerler ve yeni kıkırdak oluşumunu başlatır. Burada yine kendi hücrelerimiz kullanıldığından ilaca bağlı yan etkilerini görmemekteyiz. Ve vücudun çok daha kalıcı bir şekilde hasarlanmış kıkırdak dokuyu onarması amaçlanmıştır. Kıkırdağın hasarlanma oranı ne kadar düşük ise, kıkırdak hasarlandıktan sonra enjeksiyon tedavisini ne ölçüde erken yaparsak elde edeceğimiz fayda oranı o derece artmaktadır. Kök hücre tedavisinin uygunluğu ve endikasyonları süreci takip eden uzman hekim tarafından belirlenmelidir” dedi.

“En fazla diz kireçlenmesinde görülüyor”

Kıkırdak hasarlanmasının en fazla diz kireçlenmesi olarak bilinen rahatsızlığında görüldüğünü ifade eden Dr. Kalli, “Dizde kıkırdak hasarlanmasını en fazla diz kireçlenmesi olarak bilinen rahatsızlıkta görmekteyiz. Bu tür durumlarda oturup kalkmakta, merdiven inip çıkmakta, yürümede yetersizlik ve süre kısıtlılığı, diz çevresinde ağrılar, tutukluklar, dizde görüntü olarak kabalaşma ve diz hareketi sırasında hissedilen çıtırtı hisleri burada görülen semptomlardan bazılarıdır. Diz kireçlenmesi kök hücre enjeksiyon tedavisini ne kadar erken uygulamaya başlarsak, kıkırdak hasarı da o derece erken olacağından kalıcı tedavi oranımız o derece yüksek olacaktır” şeklinde konuştu.

“Kök Hücre tedavisi dünyada aktif kullanılan tedavi şekli”

Kök Hücre tedavisinin dünyada aktif kullanılan bir tedavi şekli olduğunu vurgulayan Dr. Kalli, “Kök hücre tedavisi Dünyada ve Türkiye’de yakın geçmişi bulunan ve son zamanlarda aktif olarak kullanılan bir tedavi şeklidir. Kök hücre uygulaması farklı yöntemler ile yapılabilmektedir. Fakat şu an en yaygını kök hücre toplanması şeklinde yapılacak enjeksiyon tedavisidir. Kök hücre enjeksiyon tedavisini diz kireçlenmesinin erken evrelerinde önersek bile bazen ileri yaşlarda cerrahi gereksinimi olan diz protez ihtiyacı olan fakat protez olmaktan çekinen ya da ameliyat olmasına izin verilmeyen çeşitli kalp ve kronik rahatsızlığı olan hastalarda yeni bir tedavi olarak düşünebilmekteyiz. Tabi diz kireçlenmesi ne kadar ileri derecede olursa tedavinin kalıcı etkisinden ziyade ağrı oranı ciddi oranda azalmaktadır. Aynı zamanda kireçlenmesinin ilerlemesi durdurulmaktadır” diye konuştu.