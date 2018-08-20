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20 Ağustos 2018 09:19

DMD hastası çocuğun hayali gerçek oldu

MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan bir çeşit kemik erimesi rahatsızlığı olan Duchenne Muskular Distrofi (DMD) hastası Oğuhan Kartal’ı Gazişehir Gaziantep-İstanbulspor maçına stada getirerek büyük bir jest yaptı.

DMD hastası çocuğun hayali gerçek oldu

20 Ağustos 2018 09:19


Milletvekili Taşdoğan ev ziyaretinde en büyük hayali olan stada gidip maç izlemek ve futbolcularla tanışmak olduğunu söyleyen Oğuz Kartal’ın hayali Taşdoğan’ın bu jestiyle gerçeğe dönüştü ve Oğuzhan hem statta maç izledi, hem de Gazişehir’li futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirip, onlarla tanışma fırsatı buldu.


Hayalini yaşadığı için mutlu olduğu gözlenen Oğuz Kartal’a Gazişehir Gaziantep’in forması hediye edilirken, Baba Veysel Kartal kendileri böyle bir imkan sağlayan Milletvekili Taşdoğan’a teşekkür ederek, "Oğlumun en büyük hayali ve istediği buydu. Milletvekimiz Muhittin Taşdoğan bize bu imkanı sağladı. O nedenle ben kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi.




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