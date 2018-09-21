Doç. Dr. Ali İrfan Güzel SANKO 'da

Dr. Ali İrfan Güzel, SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde hasta kabulüne başladı.

Doç. Dr. Ali İrfan Güzel, 1977 yılında Hatay'da doğdu. İlk orta ve lise eğitimini Hatay'da tamamladı. 1995 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitime başladı. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlık Eğitimi'ni 2009 yılında Dicle Üniversitesi'nde aldı, mecburi hizmetini Ergani'de yerine getirdi.

Başasistanlık Sınavı'nı başarıyla geçerek,Ankara Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde göreve başladı. 2015 yılında “Doçent” unvanı aldı. 85'i yurtdışı olmak üzere, 150'ye yakın çok sayıda atıf almış bilimsel çalışması bulunuyor.

İki yıl İzmir'de ve bir yıl Hatay'da özel hastanede çalıştı. Eylül 2018itibariyle SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde hasta kabulüne başlayan Doç. Dr. Güzel'in ilgi alanları riskli gebelikler, laparoskopik ve histeroskopik cerrahiler, genital sarkma ve idrar kaçırma tedavileri, kısırlık tanı ve tedavileridir.

Evli ve üç kız çocuk babası olan Doç. Dr. Güzel'in eşi nöroloji uzmanı olarak görev yapıyor.

SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde Doç. Dr. Ali İrfan Güzel'in yanı sıra Doç. Dr. İsmail Temur, Dr. Öğretim Üyesi Esra Özkaplan, Opr. Dr. Engiz Palaz ve Opr. Dr. Sevgi Kandemir de hasta kabul ediyor.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği

SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak 5 hekim görev yapıyor.

Normal jinekolojik hasta muayenesi, gebelik kontrolleri, menopoz tedavisi, infertilite tedavisi, krioterapi (yara dondurma), elektrokoterizasyon (yara yakma) her türlü jinekolojik ameliyatlar ve laparoskopi ile (kapalı ameliyatla) tüpligasyonhistereskopi operasyonu yapılmaktadır.

Hastanede üç doğumhane, bir müdahale odası, dört sancı odası bulunurken, Servisteki odalar tek kişilik olup, doğumhane 24 saat aktif hizmet vermektedir.