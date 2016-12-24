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24 Aralık 2016 13:37

Doğal ısınmaya yoğun ilgi

Doğal ısınmaya yoğun ilgi

24 Aralık 2016 13:37

Gaziantep’te bulunan tarihi Kaleoğlu Mağarası, yazın serin, kışın sıcak olmasıyla büyük ilgi görüyor.
Gaziantep’te en çok ziyaret edilen mekanlardan biri olan Kaleoğlu Mağarası, ziyaretçileri şaşkına çeviriyor. Yazın serin, kışın sıcak kalan mağara, ziyaretçi akınına uğruyor. İçinde hiçbir ısıtıcı ve soğutucunun kullanılmadığı mağara, yazın serinletiyor, kışın da ısıtıyor. Kış aylarında dışarıda 0 derece iken mağaranın içi 15 dereceye kadar yükseliyor, yaz aylarında ise, sıcaklara rağmen mağaranın içi 23 dereceye kadar serin kalabiliyor. Ziyaretçiler hem tarihi kaleyi gezme imkanı buluyor, hem de dışarıdaki dondurucu soğuktan kaçıp mağarada ısınma imkanı buluyor.
Kışın sıcak yazın soğuk
Kaleoğlu Mağarasının işletmecisi Mehmet Kaleoğlu dışarıda hava sıcaklığı 0 derece iken mağaranın 15 derece sıcak olduğunu belirterek, "Burası artık kafeterya bölümü olarak kullanılıyor. Yazın 40 derece sıcaklıkta içerisi 13 derece kadar serin oluyor. Kışın da en soğuk günlerinde ise sıcaklığı 23 derece çıkıyor. Turistler hem mağarayı geziyor hem de içer de ısınıyor. Şuan dışarıda 0 derece bir hava var, mağara ise 15-18 dereceye kadar ısınıyor. Tamamen doğal bir ısınmadır" dedi.
Kocaeli’nden gelip Kaleoğlu Mağarasını ziyaret eden Ömer Ece buraya hayran kaldığını belirterek, “Biz Kocaeli’nden geldik. Buraya düğün için geldik, bu tarihi yerleri gezme fırsatı bulduk. Gaziantep gerçekten çok güzel bir şehirdir. Bu mağarada insanları gibi sıcak çok beğendim” şeklinde konuştu.
Nursel Ece ise “Burayı hep televizyonlarda görüyorduk, gelip gezme fırsatı bulduk. Burası gerçekten çok güzel mağarada tarihi bir yer dışarısı soğuk iken burası sıcak çok güzel bir yer” şeklinde konuştu.
Üniversite öğrencisi Hatice aslan içeride ince tişörtlerle gezdiklerini vurgulayarak, “Burası dışarıdaki havaya göre burası gayet sıcak. Montlarımızı çıkardık şuan çok rahatız biraz ısındık, yazında burası serin oluyor” dedi.
Özlem Fidan ise “Burası çok güzel dışarıda dondurucu hava var fakat burada hava sıcak çok beğendim burayı vakit buldukça geleceğim buraya” diye konuştu.



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