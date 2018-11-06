Doğalgaz ve kalorifer kazanı yakma semineri başlıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, kurum, kuruluş ve apartmanlarda görev yapan teknik personellere ‘Doğalgaz ve Kalorifer Kazanı Yakma Eğitimi’ verecek.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, kurum, kuruluş ve apartmanlarda görev yapan teknik personellere ‘Doğalgaz ve Kalorifer Kazanı Yakma Eğitimi' verecek.
Hava kalitesinin iyileştirilmesi çalışmaları kapsamında, Zabıta Daire Başkanlığı ile Makine Mühendisleri Odası (MMO) Gaziantep Şubesi işbirliğiyle düzenlenecek eğitimde, hava kirliliğini yaratan unsurlar, hava kirliliğinin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri, doğru kazan yakma teknikleri, çevre kirliliğinin önlenmesi, yakıt tasarrufu, sağlık ve güvenlik konularında bilgiler verilecek.
Yakma Semineri, 08-09 Kasım 2018 tarihlerinde, 09:00-12:00 Saatleri arasında Zabıta Daire Başkanlığı Gatem Hizmet Binası'nda Büyükşehir Belediyesi ve Makine Mühendisleri Odası işbirliği ile gerçekleştirilecek.