Doğalgaz zammı sobacılara yaradı

Vatandaşların soba tercihi ise soba satıcılarına yaradı.

Doğalgaza yapılan son zamlar ve kışın kapıya dayanmasıyla birlikte vatandaşlar kara kara düşünmeye başladı. Vatandaşlar ödediğinin yaklaşık iki katı fatura ödeyeceğini öğrenince, sobacı esnafının yolunu tutu. Soba fiyatları ise, 100 TL ile 600 TL arasında alıcıları bekliyor. Gaziantep'te yaklaşık 20 yıldır esnaflık yapan Bülent Kavas, vatandaşların bu yıl soba kullanımına tekrar döneceklerine inandığını belirterek, "Doğalgaza yapılan zam nasıl tam olarak bilemiyoruz ama ama birkaç kişi geldi. Doğalgaz kullanmayıp sobaya tekrar dönebileceklerini söylediler. Hatta doğalgaz kullanımı ile birlikte eski sobalarını dağıttıklarını söyleyip tekrar yeni soba almaya gelenler oldu. Bu yıl o zammın faktörü olacak gibi” dedi.

“Geçen yıla oranla yüzde 100 artış var”

Soba fiyatlarında da geçen yıla oranla ciddi artış olduğunu fakat zam yapmadıklarını anlatan Bülent Kavas, kendi işçiliklerinden tasarruf ettiklerini söyledi.

Kavas,”Kışın gelmesiyle işlerimiz yavaş yavaş açıldı. 10-15 güne kadar daha da artacağını düşünüyoruz. Hem eski sobaları tamir ediyoruz hem de yeni sobalar satıyoruz. Vatandaşların bütçesine göre. Geçen yıla göre soba fiyatlarında yüzde 100 artış var ama biz fiyat artışı pek yapmadık. Kendi emeğimizden tasarruf ediyoruz. Saçlara ve hurdaya geçen yıla oranla yüzde 100 zam gelmiş. Ama fiyatlarımız geçen yıl ile aynı” diye konuştu.