Doğu Guta’ya yardım seferberliği

Yüzyıl’ın en büyük insani krizlerinden biri yaşanıyor. Türk sivil toplum kuruluşları, bölge insanının yardımına koşuyor.

Şam’ın doğusundaki bazı ilçe ve beldeleri içeren 104 kilometrekarelik bölge, iç savaşın en büyük felaketine sahne oluyor. Yedi Başak İnsani Yardım Derneği yaptığı açıklama ile “Doğu Guta’ya Acil Yardım” uyarısında bulunarak, herkesi Doğu Guta’ya sahip çıkmaya çağırıyor. 900 gramlık 1 paket ekmeğin 4 dolar, 1 paket pilavın 7,5 dolar, çocuklara süt, mama gibi malzemelerin 15 dolar olduğu bölgede insanlar hayat mücadelesi veriyor. Rejim uçaklarının, son günlerde sağlık merkezleri dahil, cami, okul, fırın, yetimhane gibi bir çok yeri varil bombasıyla vurduğu belirtildi. Bölgedeki tüm camilerden ise acil kan anonsu yapılıyor.

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği’nden yapılan açıklamada, "Rejim askerlerince abluka altında olan Doğu Guta’ya halen insani yardım girişine izin verilmiyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Suriye’de ateşkes sağlanması kararı almasına karşın, rejim Doğu Guta’yı vurmaya devam ediyor. Bölgeye acil insani yardım koridoru açılmalı ve masum sivillerin öldürülmesine son verilmeli. Beş yıldır rejimin ablukası altında olan bölgede son 1 haftada yaşanan çatışmalarda yaklaşık 300’den fazla insan yaşamını yitirdi. Bölgeye zor koşullar altında yardım ulaştırılıyor" denildi.

Dernek 2 bin 595 aileye sıcak yemek, ekmek ve kışlık odun yardımlarını ulaştırdı.

Yedi Başak yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, İnsanlar sürekli bombardımandan dolayı barınaklarda yaşamaya başladı. İnsanların acil gıda ve güvenlik ihtiyacının olduğuna vurgu yapılarak, sivil toplum kuruluşlarının Guta için başlattığı yardım seferberliğine destek çağrısında bulunuldu.