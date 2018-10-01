Doğum korkusuna son

Dr. Hüseyin Yıldız, doğum korkusu yaşayan anne adaylarına ağrısız normal doğum yapılabildiğini söyledi.

Doç Dr. Hüseyin Yıldız, epidural anestezi' yöntemiyle anne adaylarının ağrısız normal doğum yapabildiklerini ve doğum korkusu yaşayan anne adaylarına, bu yöntemle kolay doğum yapma imkanı sağladığını belirtti. Yıldız, "Epidural anestezi veya bilinen adıyla belden uyuşturma, normal doğum veya sezaryen doğum operasyonu sırasında ağrı hissetmemesi için anneye yapılan özel bölgesel bir anestezi şeklidir. Halk arasında belden aşağı uyuşturma olarak da bilinmektedir.. Genel anesteziden farklıdır. Bu fark, annenin uyanık olarak etrafında olup biteni görmesidir. Genel anesteziye göre daha güvenli bir anestezi şeklidir. Doç. Dr. Hüseyin Yıldız “Kadınlarda normal doğumun en çok korkulan yanı doğum ağrılarıdır. Hatta pek çok kadın sadece bu ağrıları yaşamamak için daha riskli olmasına rağmen sezaryen ile doğumu tercih etmektedir. Değişik yöntem ve ilaçlarla doğum sırasında anne adayının duyduğu ağrıyı yok etme veya azaltma işlemine kısaca, 'ağrısız doğum', 'doğum analjezisi' veya 'doğum anestezisi' denebilir. Epidural analjezi en çok kullanılan ağrısız doğum yöntemlerinden biridir” diyerek anne adaylarının Epidural anestezi yöntemi ile ağrısız sızısız anneliğe ulaşabilir" dedi.

Yıldız, sezeryan doğumlarda da aynı yöntemin kullanılabildiğini belirterek, "Epidural anestezi, spinal anestezi ile birlikte sezaryen doğum operasyonunda kullanılmaktadır. Spinal anestezi normal doğumlarda uygulanmamaktadır ancak epidural anestezi normal doğum için oldukça güvenlidir ve uygulanmasında herhangi bir sakınca yoktur. Bu durumda doğum epidural bir hal alacaktır. Epidural anestezi sezaryen doğum operasyonlarında kullanıldığı gibi normal doğum operasyonlarında da tercih edilmektedir. Sadece sezaryen doğum operasyonlarında kullanılan bir yöntem olan spinal anestezi ile birlikte epidural anestezi de kombine edilerek, epidural-spinal kombine anestezi elde edilir ve bu yöntem de yalnızca sezaryen doğum operasyonlarında kullanılır. Normal doğum operasyonlarında kullanılmamaktadır. Epidural anestezi, çok ince bir kateter yardımıyla belde bulunan epidural saha adı verilen bölgeye girilerek lokal anestezi maddeleri enjekte edilmesi ile uygulanmaktadır. Anne oturur veya yan yatar pozisyonda iken anestezi doktorunun baş parmağıyla yapacağı muayene ile işlem yapılacak bölge tespit edilir ve epidural iğnesi ile girilecek yere acıyı azaltmak için anestezik madde enjekte edilir. Daha sonra asıl epidural iğnesi epidural aralığa girilerek bu bölgeye kateter vasıtasıyla anestezik madde enjeksiyonu yapılır. Kullanılan epidural ilaç dozu düşük düşük dozda kullanıldığından kana çok az karışmakta ve bebeği etkilememektedir" diye konuştu.