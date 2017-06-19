Doğum sonrası aort yırtığı oluşan hastaya başarılı müdahale

çocuğunun doğumdan sonra şiddetli ağrı olması nedeniyle gittiği hastanede gerçekleştirilen başarılı bir ameliyat ile yeniden sağlığına kavuştu.

Daha önce kendi doğumunda annesini aynı hastalıktan kaybeden Zeliha Yılmaz başarılı bir operasyon ile hayata tutundu. Medicalpark Gaziantep Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniğinde Doç. Dr. Mustafa Bilge Erdoğan başkanlığındaki ekip tarafından yapılan ameliyat 5 saat sürdü. Konu ile ilgi değerlendirme yapan Doç .Dr Mustafa Bilge Erdoğan, “Doğum sonrası aort Diseksiyoun (yırtığı) çok nadir görülür. Hastamızın aile öyküsünde benzer şekilde genç yaşta aort yırtığı sonrası yaşamlarını kaybetme öyküsü var. Normalde bu kadar genç yaşta aort yırtığı çok nadir görülen bir olaydır. Ancak hastamızda olduğu gibi bazı kalıtsal hastalıklarda (Marfan Sendromu gibi durumlarda) aort yırtığı gelişme riski artmaktadır. Hastamıza teşhis konar konmaz ameliyata alındı ve damardaki yırtık her an bir kanamaya yol açabilirdi. Yapılan ameliyatla Ana Aort Damar beyne giden damarları da içine alacak şekilde değiştirildi. Aynı zamanda fonksiyonun kaybetmiş olan Aort Kapak değiştirilirken, kalbi besleyen koroner damarlarda düzeltildi" şeklinde konuştu.

Daha önce annesini kendi doğumunda kaybeden Yılmaz, 24 yaşındaki kardeşinin de aynı hastalıktan ani olarak yaşamını yitirdiğini hatırlatarak, "Yeniden doğmuş gibiyim, ben annemi doğumda kaybettim onu hiç görmedim. Çok şükür aynı kaderi benim çocuklarım yaşamadı. Doktorum Mustafa Bey ve ekibine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.